HLV Kiatisuk: "Tuyển Thái Lan không còn gì để mất ở chung kết lượt về"

"Để trở thành nhà vô địch, Thái Lan cần thắng tuyển Việt Nam với cách biệt ba bàn tại Hà Nội. Điều này không dễ, nhưng cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi", Kiatisuk bày tỏ trên Instagram cá nhân trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay (20h ngày 26/8).

HLV Kiatisuk thừa nhận tuyển Thái Lan không còn gì để mất nên sẽ chiến đấu hết mình ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở trận chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan gây thất vọng khi để thua tuyển Việt Nam 0-2 ngay trên sân nhà Rajamangala. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson buộc phải thắng tuyển Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lên để có thể "mang cúp về nhà" nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt với 7 trận bất bại ở giải đấu này (gồm 6 trận thắng và 1 trận hòa).

"Không cần phải e ngại. Chúng ta chẳng còn gì để mất nên hãy cứ chơi hết mình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu Thái Lan mở tỷ số sớm", Kiatisuk chia sẻ về khó khăn của Thái Lan ở trận chung kết lượt về và kỳ vọng thầy trò HLV Anthony Hudson tiếp tục chơi tự tin để lật ngược tình thế.

Đáng chú ý, cựu HLV tuyển Thái Lan cũng đưa ra dự đoán về đội hình của tuyển Việt Nam khi tiếp đón "Bầy voi chiến" trên sân nhà. "Tuyển Việt Nam có thể sẽ tung ra đội hình tương tự như trận chung kết lượt đi với Xuân Son đá chính. Anh ấy không gây ấn tượng mấy ở trận lượt đi, nhưng vẫn sẽ được chọn để đá cặp với Đình Bắc.

Ở tuyến giữa, Quang Hải nhiều khả năng tiếp tục đá cặp với Hoàng Đức. Hàng phòng ngự sẽ có 5 cầu thủ, với Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Thành Chung làm nòng cốt. Thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục được kỳ vọng sẽ có những pha cứu thua xuất sắc", Kiatisuk nhận định.

Kiatisuk từng dẫn dắt Thái Lan vô địch ASEAN Cup năm 2014 và 2016 (Ảnh: Thairath).

Không chỉ HLV Kiatisuk, nhiều CĐV Thái Lan cũng đặt kỳ vọng tuyển Thái Lan sẽ lập kỳ tích trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về.

"Mọi điều đều có thể xảy ra. Các cầu thủ hãy tiếp tục chiến đấu vì đất nước. Chúng tôi sẽ luôn cổ vũ các bạn dù kết quả có như thế nào đi nữa", một CĐV Thái Lan bày tỏ.

"Nhận định của Kiatisuk rất đúng. Mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta chứ không phải ai khác. Hãy khiến tuyển Việt Nam cảm thấy cay đắng ngay trên sân nhà", CĐV thứ hai bình luận.

"Có lẽ tuyển Việt Nam sẽ dựng xe buýt trước khung thành đấy. Chúng ta phải tìm cách phá vỡ thế bế tắc. Giờ chẳng còn gì để mất nữa, nên phải dốc toàn lực thôi", một CĐV khác chốt lại.