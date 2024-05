HLV Guardiola: "Tôi sai chiến thuật, Man Utd xứng đáng vô địch"

"Xin chúc mừng Man Utd đã giành được FA Cup", HLV Guardiola mở lời sau thất bại của Man City trước Man Utd ở chung kết FA Cup.

"Tôi nghĩ kế hoạch thi đấu của tôi hôm nay không được tốt. Hiệp hai các cầu thủ chơi tốt hơn nhiều so với hiệp một. Chúng tôi chơi quyết liệt hơn, một phần vì bị dẫn trước 2-0, một phần do cũng không còn gì để mất. Đây là một trận đấu chặt chẽ".

"Chúng tôi có những cơ hội rõ ràng trong hiệp hai, điều này không dễ dàng vì Man Utd kèm người và phòng thủ chặt chẽ, nhưng chúng tôi đã tạo ra cơ hội ghi bàn, tiếc là bàn thắng đến hơi muộn một chút".

Guardiola đứng chỉ đạo Man City thi đấu tại sân Wembley (Ảnh: Getty).

Guardiola thực hiện ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát đã đánh bại West Ham vào cuối tuần trước để giành chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, trước một Man Utd chơi với đội hình 4-2-2-2 đầy lạ lẫm, Man City không thể tấn công dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một (cầm bóng 70% thời gian). Đội bóng của Guardiola bị thủng lưới ở phút 30 sau sai lầm của Gvardiol và Ortega, để Garnacho dễ dàng sút bóng vào lưới trống mở tỷ số trận đấu.

Vội vã dâng cao tấn công tìm bàn gỡ hòa, Man City bị Man Utd xuyên thủng mành lưới lần thứ hai chỉ sau bàn thua đầu tiên có 8 phút. Bàn thắng được ghi bởi Mainoo, nhưng công lớn thuộc về Garnacho và Fernandes, nhưng người đã phối hợp để đưa bóng chính xác cho tiền vệ trẻ người Anh ghi bàn.

Guardiola nhanh chóng điều chỉnh đội hình khi đưa Doku và Alvarez vào sân ở đầu hiệp hai, giúp Man City chơi mạnh mẽ hơn hẳn so với 45 phút đầu tiên. Đáng tiếc, do bỏ lỡ nhiều cơ hội, Man City tới phút 88 mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Doku. Khoảng thời gian còn lại không đủ để Man City tìm được bàn gỡ và bảo vệ danh hiệu vô địch.

Đây là lần đầu tiên Guardiola thua trận chung kết cúp quốc nội ở Anh, sau 4 chức vô địch League Cup và 2 FA Cup.

Man City chơi không hiệu quả trước Man Utd dù đội bóng của Guardiola được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ cùng thành phố (Ảnh: Getty).

"Thông thường các đội bóng có thể thua trận chung kết nhưng mùa giải này thật phi thường, chúng tôi đã chiến đấu để giành tất cả các danh hiệu một cách tốt đẹp", Guardiola nói thêm. "Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và trở lại vào mùa giải tới".

Trước câu hỏi liệu đội bóng của ông có lười biếng hay không, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Không. Đó là những quyết định của tôi, chúng tôi không ở đúng vị trí để tấn công họ. Sai lầm của tôi, kế hoạch thi đấu của tôi không tốt".

Khi được hỏi Guardiola đã cố gắng làm gì để thay đổi cục diện trận đấu sau khi Man City bị dẫn 2 bàn, ông nói thêm: "Các cầu thủ biết lý do tại sao. Chiến thuật của chúng tôi không tốt, hôm nay tôi không có những quyết định chính xác. Bạn lên kế hoạch cho một trận đấu ở các vị trí khác nhau nhưng không hiệu quả".

"Chúng tôi có quyền kiểm soát và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể lội ngược dòng".