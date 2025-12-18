HCV vụt khỏi tay, lực sĩ Thái Lan khóc nghẹn trước bản lĩnh Việt Nam

Đô cử Trần Đình Thắng, niềm hy vọng vàng cuối cùng của đội tuyển Cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33 bước vào tranh tài ở hạng cân trên 94kg.

Dù có 4 nước tham dự hạng cân này nhưng đối thủ chính của Trần Đình Thắng là lực sĩ nước chủ nhà Thái Lan - Yothaphon Rungsuriya.

Đúng với tinh thần của một lực sĩ chủ nhà, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Yothaphon Rungsuriya thi đấu đầy tự tin và hoàn thành tốt các phần đăng ký ở cả cử giật lẫn cử đẩy.

Ở nội dung cử giật, anh nhanh chóng chinh phục thành công hai mức tạ 154kg và 160kg, tạo lợi thế ngay từ đầu cuộc tranh tài.

Dù không thành công ở lượt đăng ký thứ ba với mức tạ 164kg, thành tích cử giật của Yothaphon Rungsuriya vẫn đủ cho thấy sức mạnh đáng gờm, tạo áp lực lớn lên các đối thủ còn lại trong cuộc đua huy chương.

Trái ngược với đối thủ nước chủ nhà, Trần Đình Thắng thất bại ngay ở lần đăng ký cử giật đầu tiên với mức 155kg. Và phải tới lượt đăng ký thứ 2, đô cử của Việt Nam mới thực hiện thành công.

Đáng chú ý, ở lượt đăng ký thứ 3, lực sĩ Việt Nam thực hiện thành công lượt nâng, được cả ba trọng tài chấm đạt. Tuy nhiên, ngay sau đó, giám sát trọng tài người Thái Lan bất ngờ giơ cờ vàng, yêu cầu xem lại băng hình.

Sau khi kiểm tra, giám sát trọng tài xác định tay của Trần Đình Thắng bị cong trong quá trình nâng tạ và quyết định không công nhận kết quả. Kết thúc nội dung cử giật, lực sĩ Thái Lan tạm thời xếp đầu, còn Trần Đình Thắng của Việt Nam xếp thứ 2.

Bước sang phần thi cử đẩy, cuộc so tài giữa hai ứng viên sáng giá nhất trở nên đặc biệt gay cấn ở từng lượt nâng. Lực sĩ chủ nhà tiếp tục thể hiện sự tự tin và ổn định, nhanh chóng chinh phục các mức tạ 196kg và 205kg trong hai lượt đăng ký đầu tiên, đẩy áp lực đè nặng lên đối thủ Việt Nam khi mức tổng cử của Yothaphon Rungsuriya đang cao hơn.

Ở lượt đăng ký thứ ba, Yothaphon Rungsuriya thử sức với mức tạ 210kg ở phần cử đẩy nhưng không thể chinh phục thành công.

Với Trần Đình Thắng, anh tiếp tục cho thấy phong độ ổn định ở phần thi cử đẩy. Lực sĩ Việt Nam dễ dàng chinh phục mức tạ 195kg ở lượt đăng ký đầu tiên, trước khi mạnh dạn nâng mức tạ lên 211kg ở lượt thứ hai, cao hơn 1kg so với đối thủ trực tiếp người Thái Lan và xuất sắc thực hiện thành công.

Lực sĩ Việt Nam không cần tới lượt đẩy thứ 3 để khẳng định được sức mạnh. Chung cuộc, tổng cử của Đình Thắng (366kg) vượt qua Yothaphon Rungsuriya (365kg) đúng 1kg.

Phải đến ngày thi đấu cuối cùng, cử tạ Việt Nam mới có được tấm HCV đầu tiên. Trong ba kỳ SEA Games gần đây, đây là lần hiếm hoi đội tuyển rơi vào cảnh “khát vàng” kéo dài đến vậy, cho thấy những khó khăn và áp lực không nhỏ mà các lực sĩ đã phải trải qua.

"Tôi thực sự rất hạnh phúc. Cũng giống như kỳ SEA Games trước, tôi lại gặp nhiều khó khăn và phải phân định thắng thua ở cú cử đẩy quyết định. Tôi thấy vui và may mắn khi bản thân đã không phụ lòng thầy cô, những người luôn tin tưởng và hỗ trợ tôi suốt từ đầu năm đến nay", Trần Đình Thắng chia sẻ sau tấm HCV.

Trái ngược với cảm xúc của Trần Đình Thắng, Yothaphon Rungsuriya tỏ rõ sự thất vọng khi không thể đạt kết quả như mong muốn, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của lực sĩ nước chủ nhà.

Ngay cả khi rời bục nhận huy chương, lực sĩ người Thái Lan vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Đôi mắt đỏ hoe, anh nghẹn ngào trả lời phỏng vấn báo chí, để lộ rõ nỗi tiếc nuối sau cuộc tranh tài đầy áp lực.

Chia sẻ về tình huống bị trọng tài từ chối kết quả phần thi, Đình Thắng cho biết: "Nếu thi quốc tế thì tôi sẽ không bị bắt lỗi. Nhưng vì đấu với VĐV chủ nhà nên trọng tài đã làm khó mình. Nếu tay của tôi cong thì bị bắt lỗi là đúng, nhưng thực tế tay mình chưa đến mức đó. Điều này khiến tôi có một chút lấn cấn trong tâm lý, bởi mình đã làm tốt rồi nhưng người ta lại chơi không đẹp cho lắm. Ở SEA Games trước, tôi cũng bị làm khó kiểu như vậy ở phần cử giật. Lần này mọi thứ lại lặp lại. Cũng may sang phần cử đẩy trọng tài đã không làm khó nữa, nếu không cũng mệt lắm".

Chiến thắng của Trần Đình Thắng được xem là ngôi vô địch có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khép lại hành trình đầy nỗ lực mà còn giải tỏa cơn “khát vàng” kéo dài của cử tạ Việt Nam tại SEA Games năm nay.