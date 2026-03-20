Cú ngã tập thể của bóng đá Anh tại Champions League: Đế chế đang sụp đổ?

Tuần thi đấu vòng loại trực tiếp Champions League vừa qua đã giáng một đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Anh khi 4 trong 6 đại diện Ngoại hạng Anh phải dừng bước, với tổng cộng 28 bàn thua sau hai lượt trận. Chỉ có Arsenal, đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh, và Liverpool, câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh tại đấu trường châu Âu, giành quyền vào tứ kết. Man City, Chelsea, Newcastle United và Tottenham Hotspur đã bị loại. Liệu kết quả này có đủ để đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn của giải Ngoại hạng Anh?

Số đông đại diện không đồng nghĩa sẽ thành công

Ngoại hạng Anh từ lâu đã được biết đến là giải đấu giàu có nhất châu Âu, với doanh thu bản quyền truyền hình trong nước và quốc tế vượt trội. Một báo cáo gần đây của UEFA cho thấy doanh thu truyền hình của các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh đã tăng 1,5 tỷ euro từ năm 2014 đến năm 2024, gần bằng tổng số của phần còn lại của châu Âu. Trong số 30 câu lạc bộ giàu nhất theo bảng xếp hạng Football Money League mới nhất của Deloitte, có tới 15 câu lạc bộ đến từ Anh.

Tuy nhiên, ba trong bốn đội bóng Anh bị loại ở vòng 1/8 đều thua trước các câu lạc bộ có doanh thu lớn hơn. Ngoại lệ là Tottenham, đội đang trải qua một mùa giải tệ hại và việc thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 7-5 không gây ngạc nhiên.

Man City đã thất bại 5-1 trước Real Madrid, đội bóng giữ kỷ lục 15 lần vô địch Cúp C1 châu Âu và là câu lạc bộ duy nhất có doanh thu trên một tỷ euro. Chelsea bị nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain đánh bại 8-2, trong khi Newcastle thua Barcelona 8-3. Đáng chú ý, kể từ năm 1955, chỉ có ba lần một đội bóng Anh để thủng lưới ít nhất 8 bàn thua chung cuộc trong một trận đấu thuộc khuôn khổ châu Âu, và hai trong số đó diễn ra trong tuần này.

Sức mạnh chiều sâu đội hình của bóng đá Anh là vô song, được thể hiện qua việc có tới 6 đội bóng lớn góp mặt ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, cấp độ này cũng là lãnh địa của một nhóm nhỏ các câu lạc bộ khổng lồ đến từ châu lục, những đội có lẽ không phải chịu cùng mức độ cạnh tranh trong các giải đấu quốc nội của họ.

Những đội bóng đứng đầu châu Âu không nằm ở bóng đá Anh

Bốn câu lạc bộ có doanh thu cao nhất châu Âu năm ngoái là Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và PSG. Họ kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ câu lạc bộ nào ở Anh và có lợi thế tài chính khổng lồ so với các đối thủ trong nước.

19 trong số 21 chức vô địch Tây Ban Nha gần đây nhất thuộc về Real Madrid hoặc Barcelona. Trong cùng thời gian đó, cả hai đội đã cùng nhau giành được 10 chức vô địch Champions League. PSG đã giành được 11 trong số 13 chức vô địch Pháp gần đây nhất và giành chức vô địch Champions League đầu tiên vào năm ngoái.

Bayern đã đánh bại Atalanta với tổng tỷ số 10-2 trong tuần này, họ đang hướng tới chức vô địch Bundesliga lần thứ 13 trong 14 năm. Họ gần như đã trở thành cái tên quen thuộc ở vòng tứ kết Champions League, và phía trước là màn chạm trán với Real Madrid, một cuộc đối đầu hứa hẹn đầy kịch tính.

Dù Ngoại hạng Anh luôn sở hữu sức hút đặc biệt, không nhiều trận đấu có thể sánh ngang về độ hấp dẫn với màn so tài này. “Cả hai câu lạc bộ đều là những gã khổng lồ”, HLV Vincent Kompany của Bayern Munich nhận định.

Bayern đã được hưởng lợi từ chiến lược chiêu mộ những ngôi sao lớn của Ngoại hạng Anh trong mỗi mùa giải trong ba mùa giải gần đây: Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz. Vị thế của Kane với tư cách là cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Anh có lẽ chỉ bị đe dọa bởi Jude Bellingham, người đã gia nhập Real Madrid cùng với Trent Alexander-Arnold vào năm ngoái, được chiêu mộ từ Liverpool.

PSG sở hữu cầu thủ từng đoạt Quả bóng vàng Ousmane Dembele, và Khvicha Kvaratskhelia là một người đã gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự các đội bóng Anh trong năm qua.

"Ở Ngoại hạng Anh, chúng tôi không có Dembele, (Desire) Doue, (Bradley) Barcola và Kvaratskhelia. Họ là một đội bóng xuất sắc", HLV Liam Rosenior của Chelsea nói.

PSG cũng đang sở hữu đội hình trẻ trung, tương tự Barcelona, đội bóng tiếp tục đặt niềm tin lớn vào học viện La Masia. Ở trận gặp Newcastle, độ tuổi trung bình của họ chỉ khoảng 25, và với tài năng 18 tuổi Lamine Yamal, Barca đang sở hữu một siêu sao toàn cầu đầy triển vọng.

“Lò La Masia đã làm một công việc tuyệt vời”, HLV Hansi Flick của Barca không tiếc lời khen ngợi.

Những câu lạc bộ mạnh như Real Madrid, PSG, Bayern Munich hay Barcelona có thể là những đội có đủ điều kiện nhất để thống trị châu Âu, trong khi Liverpool và Arsenal đại diện cho nước Anh, quốc gia chỉ sản sinh ra ba trong số 13 nhà vô địch châu lục gần đây nhất.

Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh sẽ vẫn góp mặt đông đảo ở đó vào năm sau. Giải đấu này đang hướng tới việc có 5 suất tham dự thông qua vòng bảng và có thể sẽ có thêm suất thứ 6 nếu Aston Villa hoặc Nottingham Forest vô địch Europa League.