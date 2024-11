HAGL đề nghị cơ quan chức năng cấm ngoại binh Martin Dzilah xuất cảnh

Văn bản của phía HAGL ghi rõ: "Chúng tôi làm văn bản này kính đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn xuất cảnh đối với ông Martin Dzilah".

"Ông Martin Dzilah có hành vi vu khống, lừa đảo, cố tình gây mất uy tín Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL) và chúng tôi đã tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra giải quyết", văn bản của HAGL ký viết thêm.

Cầu thủ Martin Dzilah đang có tranh chấp với CLB HAGL (Ảnh: HAGL FC).

Văn bản của HAGL được gửi đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Gia Lai. Văn bản do Giám đốc điều hành (GĐĐH) Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh, ký ngày 8/11.

Theo phía HAGL, nội dung của sự việc khiến họ phải làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng "ngăn chặn xuất cảnh" đối với cầu thủ Martin Dzilah, xuất phát từ chỗ vào ngày 21/3 năm nay, CLB HAGL đã bồi thường cho Martin Dzilah số tiền 20.000 USD (hơn 505 triệu đồng).

Đây là số tiền mà HAGL cho biết họ hỗ trợ cho cầu thủ người Ghana, sau khi đôi bên thanh lý sớm hợp đồng đã ký vào ngày 5/10/2023 (thời hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2023-2024). Nguyên nhân của việc thanh lý là do Martin Dzilah không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của CLB.

HAGL cho biết sau khi nhận tiền, Martin Dzilah đã ký xác nhận "đã nhận đủ 20.000 USD" (bằng tiếng Anh). Tuy nhiên, vào tháng 9 năm nay, HAGL nhận được quyết định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), do Martin Dzilah kiện HAGL lên FIFA, tố HAGL chưa chuyển tiền cho cầu thủ này.

Đại diện CLB HAGL và cầu thủ Martin Dzilah khi đôi bên thanh lý hợp đồng ngày 21/3 (Ảnh: HAGL FC).

Căn cứ theo đơn kiện của Martin Dzilah, FIFA phán quyết HAGL phải trả cho Martin Dzilah 29.000 USD (hơn 733 triệu đồng, gồm tiền lương cho Martin Dzilah, tiền phạt và tiền lãi do trả chậm). Cũng theo FIFA, nếu HAGL không thanh toán số tiền vừa nêu, họ sẽ bị cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp.

Phía CLB HAGL chính thức lên tiếng về vụ việc này, thông qua lá đơn gửi đến các cơ quan chức năng, được đại diện CLB HAGL ký ngày 8/11: "Chúng tôi khẳng định rằng cầu thủ Martin Dzilah đã ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng, xác nhận đã nhận đủ tiền, nhưng lại tiếp tục yêu cầu chúng tôi phải trả thêm tiền là hết sức vô lý".

"Martin Dzilah có hành vi vu khống, lừa đảo, cố tình làm mất uy tín CLB HAGL", văn bản của HAGL viết tiếp.

Trước đó, phía HAGL cũng đã thông qua VFF, làm đơn kháng cáo lên FIFA. HAGL trình bày sự việc, nhằm thay đổi quan điểm của FIFA và thay đổi án phạt mà Liên đoàn bóng đá thế giới có thể áp dụng cho HAGL, liên quan đến vụ tranh chấp tài chính với cầu thủ Martin Dzilah.