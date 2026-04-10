Hà Nội và Thể Công Viettel vào bán kết giải U15 Quốc gia 2026

Ở trận U15 Hà Nội gặp Quảng Nam, với lợi thế sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải, U15 Hà Nội nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4, do công của Bảo Trung.

Bàn thắng sớm giúp U15 Hà Nội thi đấu hưng phấn, liên tục tổ chức các đợt lên bóng gây sức ép về phía khung thành Quảng Nam. Tuy nhiên, trong lúc gặp nhiều khó khăn, đội bóng trẻ xứ Quảng bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 26, khi Hữu Trường thực hiện thành công quả phạt đền.

U15 Thể Công Viettel (áo trắng) giành quyền vào bán kết (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, U15 Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 60, từ một tình huống đá phạt góc, Gia Bảo bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu, khi U15 Hà Nội sau đó hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm 3 bàn thắng để khép lại chiến thắng chung cuộc 5-1. U15 Hà Nội giành vé vào bán kết và sẽ chạm trán Tây Ninh.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel gặp SHB Đà Nẵng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 16, Thể Công Viettel khai thông thế bế tắc, với bàn mở tỷ số của Nhân Quyền, sau pha tạt bóng thuận lợi từ Minh Hưng.

Có lợi thế dẫn bàn, Thể Công Viettel tiếp tục chơi lấn lướt và đến phút 24, Đình Dũng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì thế trận chủ động và ghi thêm bàn thắng thứ ba ở phút 49 do công của trung vệ Trung Hiếu.

Dù giảm nhịp độ trong những phút cuối, Thể Công Viettel vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ở phút 75, nhờ pha lập công của Minh Đức, ấn định chiến thắng 4-0. Với kết quả này, Thể Công Viettel giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu SLNA.