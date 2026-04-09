SLNA và Tây Ninh vào bán kết giải bóng đá U15 Quốc gia 2026

Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa U15 SLNA và U15 Becamex TPHCM mang đến bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ. Ngay ở phút thứ 10, Becamex TPHCM đã có bàn mở tỷ số. Hoàng Huy tận dụng đường chuyền dài của đồng đội để dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho U15 Becamex TPHCM.

U15 SLNA (áo vàng) giành quyền vào bán kết (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, bàn thua sớm như chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Chỉ trong vòng hơn 30 phút thi đấu của hiệp một, tiền đạo Văn Tài ghi liền 3 bàn thắng vào các phút 11, 25 và 43 để hoàn tất cú hattrick, đưa SLNA vươn lên dẫn trước 3-1.

Sang hiệp hai, Becamex TPHCM nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 do công của Chí Dũng. Dù vậy, SLNA với bản lĩnh của lò đào tạo trẻ hàng đầu đã nhanh chóng lập lại trật tự.

Sau tình huống đối phương phản lưới nhà và bàn thắng ấn định của Đức Anh ở phút 80, đội bóng xứ Nghệ đã khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-3, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

U15 Tây Ninh cũng có vé vào bán kết (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu tứ kết giữa U15 PVF và U15 Tây Ninh diễn ra cùng giờ hôm nay, bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải đã xuất hiện.

Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, U15 PVF đã chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 51, nỗ lực của PVF được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Xuân Vinh.

Dẫu vậy, niềm vui của PVF không kéo dài được lâu. Phút 55, tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự đối phương, Võ Anh Hào bên phía U15 Tây Ninh ghi bàn thắng quý giá, san bằng tỷ số 1-1.

Tỷ số hòa được duy trì đến hết thời gian thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ trẻ Tây Ninh đã thể hiện tâm lý vững vàng khi thực hiện thành công 5 lượt sút, trong khi U15 PVF chỉ có 4 lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Thắng 5-4 sau loạt sút luân lưu, U15 Tây Ninh giành quyền vào bán kết giải bóng đá U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026.