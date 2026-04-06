Xác định đủ 8 đội góp mặt tại tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia 2026

Ở bảng A, hai trận đấu diễn ra lúc 15h giữa U15 TPHCM gặp SLNA và Tây Ninh gặp Ninh Bình. Do SLNA đã sớm giành vé đi tiếp sau 2 lượt trận đầu tiên, cuộc đối đầu giữa SLNA và TPHCM không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt thành tích. U15 TPHCM đã chắc chắn bị loại khi chưa giành được điểm nào.

Trận đấu giữa U15 Ninh Bình và Tây Ninh diễn ra rất hấp dẫn (Ảnh: VFF).

Tâm điểm của ngày thi đấu tập trung vào trận “chung kết” của bảng A giữa Tây Ninh và Ninh Bình. Trước trận, hai đội cùng có 3 điểm, nhưng Ninh Bình xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Tây Ninh buộc phải giành chiến thắng để giành vé đi tiếp, trong khi Ninh Bình chỉ cần một kết quả hòa là đủ.

Ngay từ đầu trận, Tây Ninh chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 16, đội bóng này được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Ninh Bình phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Hữu Quang thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ninh.

Sau bàn thua, Ninh Bình nỗ lực gia tăng sức ép, nhưng sự nóng vội khiến các pha phối hợp của họ thiếu chính xác. Trong khi đó, Tây Ninh vẫn duy trì thế trận chắc chắn và tổ chức phản công hiệu quả. Đúng vào phút bù giờ cuối hiệp 1, Anh Hào ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ninh.

Sang hiệp 2, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 53, sau cú dứt điểm của Tấn Tài. Chỉ hai phút sau, Tây Ninh gặp bất lợi khi Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến đội bóng này chỉ còn chơi với 10 người. Tận dụng lợi thế, Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 66, Minh Huy ghi bàn gỡ hòa 2-2.

U15 SLNA thắng đậm U15 TPHCM (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, niềm vui của Ninh Bình không kéo dài lâu. Chỉ 3 phút sau, từ một tình huống đá phạt, Ngọc Quang tung cú dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tây Ninh. Với kết quả này, Tây Ninh trở thành đội cuối cùng giành vé vào tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, dù chỉ mang tính thủ tục, SLNA vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng đậm 6-0 trước U15 TPHCM.

Như vậy, 6 đội nhất và nhì bảng giành vé vào tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026, gồm SLNA, Tây Ninh (bảng A), PVF, Thể Công Viettel (bảng B), U15 Hà Nội, SHB Đà Nẵng (bảng C). Hai suất còn lại dành cho 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất là Becamex TPHCM và Quảng Nam.