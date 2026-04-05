Xác định thêm những tấm vé vào tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia 2026

Tại bảng C, cuộc đối đầu giữa Becamex TPHCM và Đắk Lắk thu hút sự chú ý. Đắk Lắk đã cho thấy tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và không hề dễ bị khuất phục. Phút 40, từ một pha đột phá ấn tượng, Thưởng Ban dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Đắk Lắk.

U15 Becamex TPHCM giành quyền vào tứ kết (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, Becamex TPHCM đã nhanh chóng có câu trả lời khi chỉ 4 phút sau, Quang Huy đánh đầu gỡ hòa 1-1. Sau đó, hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đắk Lắk tiếp tục vươn lên dẫn 2-1, trước khi Becamex TPHCM san bằng tỷ số 2-2.

Đến phút 89, Hoàng Huy ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Becamex TPHCM. Kết quả này giúp Becamex TPHCM giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (6 điểm sau 3 trận).

Ở trận đấu cùng giờ, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trước U15 Hà Nội. Dù vậy, U15 Hà Nội vẫn giữ vị trí nhất bảng C để đi tiếp, trong khi đội bóng trẻ sông Hàn giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

U15 PVF thắng đậm U15 Cần Thơ (Ảnh: VFF).

Tại bảng B, ở cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Thể Công Viettel, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Hai bên hòa nhau 0-0. Với một điểm có được, Thể Công Viettel giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng B.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, PVF buộc phải thắng Cần Thơ để nuôi hy vọng đi tiếp. Thi đấu áp đảo, PVF thắng đậm 9-0.

Chiến thắng này giúp PVF vươn lên đứng đầu bảng B với 5 điểm, bằng điểm với Thể Công Viettel và Quảng Nam, nhưng PVF vượt trội về hiệu số bàn thắng bại, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.