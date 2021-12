Giải vô địch Cầu lông đồng đội Quốc gia Cup Li-Ning 2021 - giải đấu bất ngờ với nhiều điều "lần đầu tiên"

Dân trí Giải vô địch Cầu lông Đồng đội Quốc gia - Cup Li-Ning lần VI năm nay tranh tài trong 3 ngày từ 6/12 đến 8/12 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang với nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính và nhiều điều "lần đầu tiên", mang tới những dấu ấn khó quên.

Sau một thời gian tạm hoãn do dịch bệnh, giải đấu là "mồi châm" cho tinh thần thể thao bùng cháy để các VĐV và các đội tuyển thi đấu hết mình chuẩn bị khởi động cho các giải đấu quốc tế sắp tới và đặc biệt là Seagame 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2022.

Điều đặc biệt của giải năm nay chính là năm đầu tiên giải đấu chính thức được đổi tên thành Giải Vô địch Cầu lông Đồng đội Quốc gia. Như thường lệ, thương hiệu thời trang thể thao Li-Ning vẫn đồng hành cùng giải đấu với tư cách là nhà tài trợ chính. Với những sản phẩm thời trang và dụng cụ chất lượng, từ lâu, Li-Ning đã trở thành cái tên quen thuộc, uy tín với người yêu cầu lông nói riêng và với người yêu thể thao nói chung.

Giải đấu chính thức khai mạc vào ngày 6/12 tại Bắc Giang.

Năm 2021, giải đấu được tổ chức trong một hoàn cảnh tương đối đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn ra phức tạp, nhưng Ban tổ chức và nhà tài trợ Li-Ning vẫn cố gắng hết sức để tổ chức giải đấu trong điều kiện an toàn phòng chống dịch ở mức cao nhất. Mọi hoạt động của giải đều được kiểm soát chặt chẽ, áp dụng quy trình bong bóng và tất cả các trận đấu đều không đón khán giả vào sân cổ vũ. Chính vì điều đó mà người hâm mộ càng chú ý hơn đến giải đấu và diễn biến của các trận đấu để luôn có thể tiếp sức, cổ vũ, mang tới động lực lớn nhất cho các VĐV.

Lần đầu thi đấu không khán giả nhưng các VĐV vẫn cố gắng hết mình.

Tối ngày 8/12, sau những ngày tranh tài khốc liệt, những trận đấu cuối cùng đã diễn ra để tìm kiếm nhà vô địch cho 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Những trận đấu kịch tính, hấp dẫn đã được Đài truyền hình Việt Nam VTV5, VTV6 phát sóng trực tiếp như một sự cổ vũ, động viên to lớn tới các đoàn tham gia và đặc biệt là các Vận động viên.

Trận chung kết nội dung đồng đội nam diễn ra với sự tranh tài của tên tuổi quen thuộc - đội tuyển TP Hồ Chí Minh và đội tuyển trẻ đang lên Lâm Đồng. 2 đội với sự giằng co quyết liệt từng điểm một, đã phải kéo dài đến trận đấu thứ 5 để phân thắng bại. Giành chiến thắng áp đảo ở trận đấu đôi cuối cùng với tỉ số 21-15, 21-18, Trần Đình Mạnh và Nguyễn Đình Hoàng đã giúp đoàn Lâm Đồng chính thức đăng quang, đem về cho Lâm Đồng Cup vô địch đầu tiên tại giải Vô địch Cầu lông Đồng đội Quốc gia cup Li-Ning 2021. Lần đầu tiên, đội tuyển Lâm Đồng đạt được thứ hạng đáng mơ ước và trở thành đội tân vô địch của giải Vô địch Cầu lông Đồng đội Quốc gia Cup Li-Ning năm 2021.

Đoàn Lâm Đồng lần đầu tiên Vô địch giải đồng đội Quốc gia.

Ở nội dung đồng đội nữ, cũng không quá bất ngờ khi đoàn cầu lông nữ Thái Bình đã giành vị trí cao nhất với những trận toàn thắng trong giải đấu. Những cô gái của đội chủ nhà Bắc Giang cũng đã có được chiến thắng thuyết phục trước đoàn cầu lông nữ TP Hồ Chí Minh với tỉ số 3-2 và kết thúc mùa giải với tấm huy chương bạc.

Đoàn chủ nhà Bắc Giang với HCB đồng đội nữ, HCĐ đồng đội nam.

Một mùa giải diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, các VĐV vừa kết thúc giải đấu Vô địch cá nhân quốc gia đã bắt nhịp ngay với giải đấu đồng đội quốc gia. Tuy không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng các Vận động viên vẫn cố gắng hết sức để cống hiến những trận cầu đẹp mắt.

Thông điệp "Anything Is Possible" của Li-Ning luôn mang sự nhiệt huyết, quyết tâm.

Thương hiệu Li-Ning mang thông điệp và nguồn cảm hứng "Anything is Possible" luôn đồng hành cùng các vận động viên trên con đường tìm tới vinh quang và mong muốn sẽ đưa cầu lông ngày càng phát triển, tiến xa hơn.

Một mùa giải với nhiều cảm xúc dâng trào, với nhiều lần đầu tiên đặc biệt. Hi vọng các Vận động viên sẽ luôn duy trì được tình yêu với thể thao, đặc biệt là với bộ môn cầu lông và gặt hái được nhiều thành công trong các giải đấu trong nước cũng như quốc tế sắp tới.

Trường Thịnh