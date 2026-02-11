Giải chạy bộ địa hình Đà Lạt năm 2026 diễn ra sau Tết

Với tinh thần “New year - New me” (năm mới, làm mới bản thân), đầu năm luôn là dịp lý tưởng để làm mới bản thân. Trong đó, các giải chạy bộ địa hình thường được nhiều người ưu tiên lựa chọn như một cách làm mới toàn diện từ thể chất đến tinh thần, lấy đà bứt tốc cho hành trình phía trước.

Các VĐV sẽ được thi đấu trên những cung đường đẹp của cao nguyên Lâm Viên (Ảnh: Y.T)

Nổi bật trong số đó là Dalat Ultra Trail 2026, giải chạy thường niên đình đám được săn đón mỗi dịp đầu năm, nhờ cung đường độc đáo cùng trải nghiệm khác biệt.

Giải chính thức diễn ra từ 27 - 29/3. Đây cũng là thời điểm đẹp trong năm của Đà Lạt với tiết trời quang đãng, mát mẻ và một chút se lạnh vào sáng sớm, lý tưởng cho những bước chạy giữa thiên nhiên.

Giải năm nay được nhiều người đánh giá là sở hữu cung đường chạy đẹp hàng đầu thành phố cao nguyên, xuất phát từ Thung Lũng Tình Yêu thơ mộng và băng qua khu vực núi Lang Biang hùng vĩ.

Các vận động viên (VĐV) sẽ đắm mình vào cảnh sắc đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng), từ rừng thông cao vút, sườn đồi thoai thoải cho đến những con suối trong vắt.

Giải đấu có 7 cự ly chạy, gồm 5km, 15km, 21km, 50km, 75km, 100km và 100PRO (dành riêng cho các VĐV chuyên nghiệp). Mỗi cự ly cũng là một hành trình khám phá riêng với đặc điểm địa hình và nhịp độ khác biệt.