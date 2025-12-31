Nguyễn Thị Oanh cùng dàn tuyển thủ điền kinh Việt Nam dự giải đấu quốc tế

Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai với 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ. Thành tích này giúp điền kinh hoàn thành chỉ tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam giao trước ngày lên đường dự đại hội là giành 12-14 HCV.

Với 12 HCV/87 HCV, chiếm 13,8% tổng số HCV của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, điền kinh đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của thể thao Việt Nam tại đại hội.

Nguyễn Thị Oanh tham dự giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

VĐV Nguyễn Thị Oanh vẫn tiếp tục khẳng định là ngôi sao số một của điền kinh Việt Nam và Đông Nam Á khi giành 3 HCV SEA Games 33 ở các nội dung: 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m. Với tổng cộng 15 HCV giành được trong lịch sử tham dự SEA Games, Nguyễn Thị Oanh là một trong ba VĐV điền kinh vĩ đại nhất lịch sử Đông Nam Á.

Ngoài ra, điền kinh đã giới thiệu một loạt gương mặt trẻ, đầy triển vọng tại SEA Games 33 như: Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Lê Thị Cẩm Tú (200m), Nguyễn Khánh Linh (1.500m), Lê Thị Tuyết (10.000m), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước), Tạ Ngọc Tưởng (400m).

Đây là các VĐV trẻ có thể lực, thể hình tốt, có khả năng tranh chấp huy chương ở tầm châu Á trong thời gian tới. Ngoài ra, các VĐV điền kinh Việt Nam cũng đã phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ và tiếp sức 4x400m nam.

Nhiều ngôi sao đội tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt tại giải đấu (Ảnh: HT).

Tiếp nối thành công sau SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh cùng các tuyển thủ điền kinh Việt Nam như Nguyễn Trung Cường, Hoàng Nguyên Thanh, Đoàn Thu Hằng, Lương Đức Phước hay Bùi Thị Thu Hà tiếp tục chinh phục giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026 vào ngày 1/1 tại Hà Nội.

Đây là giải đấu bán marathon số một Việt Nam, mời Liên đoàn điền kinh châu Á về giám sát và mời các vận động viên quốc tế các nước tham dự, với các cự ly 21km, 10km, 5km cùng nội dung gia đình thể thao.