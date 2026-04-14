Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh

Theo dữ liệu định giá mới nhất trên chuyên trang Transfermarkt, giá trị của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang ở mức 150.000 euro (khoảng 4,6 tỷ đồng). Con số này cho thấy sự sụt giảm đáng kể lên tới 50% so với mức định giá cao nhất mà cầu thủ này từng đạt được là 300.000 euro vào cuối năm 2023.

Nhìn lại lịch sử định giá, có thể thấy giá trị của Đoàn Văn Hậu đang có chiều hướng trở về vạch xuất phát. Vào năm 2020, khi chuyển từ Hà Nội FC sang khoác áo SC Heerenveen tại Hà Lan, định giá của anh duy trì ở mức 150.000 euro.

Sau giai đoạn thi đấu cho đội bóng Thủ đô và đặc biệt là khi gia nhập Công an Hà Nội FC vào đầu năm 2023, giá trị của anh liên tục tăng trưởng và đạt đỉnh 300.000 euro vào ngày 1/12/2023. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, mức định giá của cầu thủ sinh năm 1999 đã đảo chiều đi xuống, quay lại mốc của 5 năm trước.

Sự sụt giảm giá trị hiện tại khiến dư luận không khỏi nhớ về bản hợp đồng gây chấn động với SC Heerenveen vào tháng 9/2019. Thời điểm đó, mức lương tối thiểu dành cho một cầu thủ ngoài khu vực châu Âu như Đoàn Văn Hậu được quy định ở mức rất cao, lên tới 422.000 euro/năm.

Dù chỉ thi đấu theo dạng cho mượn, bản hợp đồng khi đó đi kèm điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro. Về mặt thương mại, Đoàn Văn Hậu đã tạo nên một "cơn sốt" thực sự khi giúp trang mạng xã hội của SC Heerenveen tăng vọt từ 73.000 lên 319.000 lượt theo dõi chỉ trong vòng 4 ngày. Điều này minh chứng cho sức hút truyền thông cực lớn mà hậu vệ cao 1,85m này từng sở hữu.

Kể từ khi trở về từ Hà Lan, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Những ca phẫu thuật và quá trình hồi phục kéo dài không chỉ khiến hậu vệ sinh năm 1999 mất đi cảm giác bóng tốt nhất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng thể lực và tốc độ, vốn là những vũ khí lợi hại nhất của anh.

Việc phải ngồi ngoài trong một thời gian dài khiến tần suất ra sân tại V-League cũng như đóng góp cho đội tuyển quốc gia của Văn Hậu không còn duy trì được sự ổn định như giai đoạn đỉnh cao.

Dữ liệu thống kê tại V-League 2025-26 ghi nhận hậu vệ sinh năm 1999 chỉ mới có 8 lần ra sân thi đấu trên tổng số 18 trận của CLB. Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu vẫn là gương mặt dày dạn kinh nghiệm với 37 lần khoác áo và đóng góp 1 bàn thắng. Việc chưa thể duy trì mật độ ra sân liên tục dường như đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của anh trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.

Theo các chuyên gia định giá quốc tế, độ bền bỉ và tiền sử chấn thương luôn là những yếu tố quan trọng để xác định giá trị của một cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng.