FIFA công bố thời điểm tổ chức ASEAN Cup, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Theo kế hoạch, giải đấu FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2026. Điều này được xem là phù hợp với định hướng của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, khi ông mong muốn đưa giải đấu vào hệ thống lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA.

Điều đáng nói, giải FIFA ASEAN Cup được công nhận giải đấu chính thức của FIFA nên các đội bóng sẽ được cộng điểm số đáng kể, chứ không giống như AFF Cup 2026.

Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, “Những chiến binh sao vàng” xếp thứ 103 thế giới sau khi FIFA trả điểm từ việc được xử thắng Malaysia.

Giải FIFA ASEAN Cup dự kiến diễn ra chừng một tháng sau giải AFF Cup (được tổ chức vào tháng 7-8). Đây là lần đầu tiên giải đấu này được đưa lên thi đấu vào giữa năm kể từ năm 1998, thay vì cuối năm như thông lệ trước đây.

Ở góc độ chuyên môn, FIFA ASEAN Cup hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh chất lượng cao, bổ sung cho hệ thống thi đấu hiện có của khu vực. Đối với các liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam, FIFA ASEAN Cup không chỉ là một sân chơi mới mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế, gia tăng ảnh hưởng và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu dài hạn ở cấp độ châu lục và thế giới, việc tham gia và tận dụng hiệu quả sân chơi này sẽ mang ý nghĩa phát triển tích cực.

Thông tin về kế hoạch tổ chức và thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup sẽ được FIFA thông báo trong thời gian tới.