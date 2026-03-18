Chuyên gia lo ngại: “Tuyển Việt Nam muốn thắng đậm để trừng phạt Malaysia”

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC xác định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã vi phạm Điều 56 của Bộ quy tắc kỷ luật khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong hai chiến thắng 2-0 trước Nepal ngày 25/3/2025 và 4-0 trước Việt Nam ngày 10/6/2025.

Chuyên gia Zulakbal Abdul Karim cho rằng tuyển Việt Nam rất muốn thắng đậm Malaysia (Ảnh: VFF).

Theo phán quyết, Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả hai trận, đồng thời FAM phải nộp phạt 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Điều này giúp cho tuyển Việt Nam nghiễm nhiên có vé tham dự Asian Cup 2027 khi có 15 điểm, hơn 6 điểm so với Malaysia.

Trước tình hình đó, chuyên gia Zulakbal Abdul Karim nhận định đây sẽ là bài kiểm tra lớn về bản lĩnh của “Harimau Malaya” (biệt danh của tuyển Malaysia). Ông tin rằng tuyển Việt Nam rất muốn thắng đậm để trừng phạt Malaysia.

Vị chuyên gia này cho biết: “Đội tuyển Malaysia có lẽ đang ở giai đoạn thấp nhất trong lịch sử 100 năm của FAM, kể từ bê bối dàn xếp tỷ số ở giải vô địch Malaysia những năm 1990. Người hâm mộ bóng đá trong nước đang rất tức giận vì vụ bê bối. Malaysia đã chính thức không thể dự Asian Cup khi FAM bị xác định gian lận và phải nhận án phạt.

Chiến thắng trước tuyển Việt Nam cũng bị hủy. Tôi tin rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chờ đợi trên sân nhà để tiếp tục trừng phạt Malaysia bằng một chiến thắng đậm.

Harimau Malaya cần phải phản ứng. Các cầu thủ phải thi đấu vì niềm tự hào quốc gia. Mọi thứ đang chống lại. Họ cần đứng lên để kết thúc chiến dịch với danh dự. Đây có thể là thử thách lớn nhất về tinh thần đối với các cầu thủ. Họ không trực tiếp gây ra sai phạm nhưng có thể phải gánh chịu hệ quả từ bê bối. Tôi xem đây là cơ hội để họ chứng minh bản thân. Một màn trình diễn tốt trước tuyển Việt Nam có thể mở ra những cơ hội tốt hơn trong tương lai của bóng đá Malaysia”.

Bóng đá Malaysia trả giá đắt vì "đi tắt đón đầu" (Ảnh: FAT).

Ông Zulakbal cũng cho rằng sự việc là bài học lớn cho các nhà quản lý bóng đá Malaysia khi muốn “đi tắt đón đầu” sử dụng những cầu thủ nhập tịch gian lận.

Ông nói thêm: “Chúng ta hoàn toàn có thể thắng Nepal mà không cần các cầu thủ nhập tịch. Đó là một sai lầm trong tính toán và giờ chúng ta phải trả giá bằng việc bị loại khỏi Asian Cup.

Mọi thứ đã kết thúc, nhưng đây phải là bài học để không đi đường tắt. Tôi chỉ hy vọng rằng trong tương lai, tính liêm chính sẽ được đặt lên hàng đầu trong bóng đá Malaysia”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).