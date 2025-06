FIFA Club World Cup 2025: Benfica và Chelsea sáng cửa đi tiếp

Sau hai lượt trận, FIFA Club World Cup 2025™ đã xác định được hai đội bóng đầu tiên giành vé đi tiếp là Bayern Munich (bảng C) và Flamengo (bảng D). Ngược lại, Auckland City (bảng C) và Los Angeles FC (bảng D) phải sớm dừng bước. Hai tấm vé còn lại sẽ được xác định ở lượt trận cuối cùng, với nhiều lợi thế trong tay Benfica (bảng C) và Chelsea (bảng D).

Bảng C: Benfica sáng cửa

Tại bảng C, Bayern Munich đã chắc suất đi tiếp sau hai trận toàn thắng, giành trọn 6 điểm. Tuy nhiên, họ vẫn cần ít nhất 1 điểm trước Benfica để đảm bảo vị trí nhất bảng. Trong khi đó, Benfica - đang có 4 điểm và xếp nhì bảng - cũng đặt mục tiêu tương tự để giành quyền vào vòng 16 đội mà không phải quan tâm kết quả trận đấu giữa Boca Juniors và Auckland City.

Benfica sáng cửa giành vé đi tiếp (Ảnh: Reuters).

Với tâm thế “không nhất thiết phải thắng”, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất. Ưu tiên lớn hơn của họ lúc này là giữ sức cho vòng loại trực tiếp. Chính thái độ nhập cuộc của Bayern sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội đi tiếp của Benfica và Boca Juniors. Nếu “hùm xám” đá cầm chừng như dự đoán, Benfica vẫn có thể đạt được mục tiêu tối thiểu.

Dẫu vậy, khả năng bị loại của Benfica vẫn xảy ra nếu thua Bayern và Boca Juniors đồng thời thắng đậm Auckland City. Kịch bản này hoàn toàn khả thi khi “Hùm xám” chơi hết sức với mục tiêu loại hẳn một đối thủ tiềm năng. Trong khi đó, phong độ quá chênh lệch của đại diện New Zealand rất có thể sẽ dẫn đến một kết cục đen tối trước Boca Juniors.

Boca Juniors có phong độ vượt trội trước Auckland City (Ảnh: Reuters).

Nếu trận Benfica và Bayern Munich kết thúc với tỷ số hòa, mọi nỗ lực của Boca Juniors ở trận đấu còn lại với Auckland City sẽ trở nên vô nghĩa. Với cục diện hiện tại, giới chuyên môn nhận định khả năng cao hai đội châu Âu - Bayern Munich và Benfica - sẽ “dắt tay nhau” vào vòng trong.

Bảng D: Chelsea tự quyết

Tại bảng D, Flamengo đã giành vé đi tiếp sớm sau hai chiến thắng thuyết phục, vững vàng ở ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Cuộc cạnh tranh cho suất còn lại là màn đối đầu trực tiếp giữa Chelsea (Anh) và Espérance de Tunis (Tunisia). Hiện cả hai đội cùng có 3 điểm, nhưng Chelsea xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (0 so với -1).

Trận đấu giữa Chelsea và Espérance de Tunis ở lượt cuối vì thế mang tính chất quyết định. Với hiệu số hiện tại, Chelsea chỉ cần hòa là đủ điều kiện đi tiếp. Ngược lại, Espérance de Tunis buộc phải giành chiến thắng nếu muốn vượt qua vòng bảng.

Chelsea sẽ nối bước Flamengo giành vé đi tiếp? (Ảnh: Reuters).

Xét về lực lượng và đẳng cấp, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn. Đại diện nước Anh sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm chinh chiến dày dạn ở các đấu trường lớn. Với lợi thế đó, Chelsea không chỉ hướng đến kết quả hòa mà còn đặt mục tiêu giành chiến thắng để khẳng định sức mạnh và tạo đà tâm lý cho các vòng tiếp theo.

Dù vậy, Chelsea cũng không được phép chủ quan. Espérance de Tunis tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn là đội bóng có bản lĩnh và sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội nếu đối thủ sơ hở. Một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến “The Blues” phải trả giá đắt.

Tổng thể, với lợi thế hiệu số và trình độ vượt trội, Chelsea đang nắm trong tay cơ hội lớn để giành vé đi tiếp cùng Flamengo. Giới chuyên môn tin rằng, nếu chơi đúng sức và không mắc sai lầm, đại diện nước Anh sẽ hoàn tất mục tiêu lọt vào vòng 16 đội.

