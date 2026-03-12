Federico Valverde: Từ nghe lời vợ đến màn hủy diệt khiến Man City nhớ mãi

“Federico Valverde”, đó là cái tên “xâm chiếm” hầu hết mặt báo sáng nay trên khắp thế giới. Nếu có từ nào đó để mô tả về ngôi sao người Uruguay, người ta chỉ có thể dùng từ “đỉnh cao”. Từ trước tới nay, có lẽ rất hiếm ngôi sao nào có thể khiến Man City hùng mạnh của Pep Guardiola điêu đứng tới vậy.

Federico Valverde ghi hat-trick vào lưới Man City (Ảnh: Getty).

Trong lịch sử Real Madrid, chỉ có một tiền vệ từng lập cú hat-trick ở đấu trường cúp C1/Champions League. Cái tên trước đó không phải những siêu sao như Zidane, Figo, Luka Modric, Toni Kroos, mà là huyền thoại Jose Martinez Pirri, người từng làm điều tương tự vào lưới AEL Limassol vào năm 1968. Sau màn trình diễn đỉnh cao trước Man City đêm qua, Valverde đã đi bước dài trong sự nghiệp.

Trước nay, Valverde nổi tiếng là cầu thủ giàu năng lượng, người luôn sẵn sàng tận hiến vì đội bóng Hoàng gia, ngay cả khi bị xếp thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Tiền vệ người Uruguay chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu ghi bàn, dù từng ghi một vài bàn thắng đáng nhớ vào lưới Barcelona (2020) hay Man City (2024).

Sau khi Toni Kroos giải nghệ, Valverde đã được trao áo số 8 và được thăng chức đội phó của Real Madrid mùa giải này. Khi trọng trách lớn hơn, ngôi sao sinh năm 1998 đã trưởng thành hơn và tới trận gặp Man City đêm qua, Valverde đã khiến tất cả phải nhắc tới mình.

Ba bàn thắng của Vervelde cho thấy nhiều phẩm chất khác nhau của cầu thủ này (Ảnh chụp màn hình).

Tiền vệ người Uruguay đã cho thấy mọi phẩm chất cao quý. Trong bàn thắng đầu tiên, Valverde đã biến một tình huống tưởng chừng không nguy hiểm, trở thành bàn thắng nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh và kỹ thuật. Tới bàn thắng thứ hai, cầu thủ này đã chọn vị trí xuất sắc không kém tiền đạo khi dứt điểm ở góc trái (dù được bố trí tiền vệ phải).

Cuối cùng, người ta buộc phải dành cho Valverde tràng vỗ tay với pha khống chế tâng bóng qua Guehi, trước khi dứt điểm uy lực. Đó là pha xử lý khiến nhiều người liên tưởng tới Messi, Maradona. Ống kính máy quay ngay lập tức hướng về Jude Bellingham với vẻ mặt kinh ngạc trên băng ghế dự bị.

Để lý giải cho sự thăng hoa của Valverde, tờ The Athletic cho rằng cầu thủ này đã được HLV Arbeloa “cởi trói” cho phép chơi tự do hơn, thay vì bị “trói buộc” về chiến thuật dưới thời HLV Xabi Alonso. Aberloa không áp đặt nhiều chiến thuật phức tạp giống như Xabi Alonso, thay vào đó, ông chủ trương khuyến khích các học trò thi đấu tự do hơn.

Trong khi đó, Valverde chia sẻ: “Ở trận đấu này, tôi đã thử thi đấu cao hơn hàng tiền vệ. Đó cũng là điều HLV yêu cầu. Ông ấy muốn tôi dâng cao tấn công. Hôm nay, chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn tuyến giữa. Vì vậy, tôi đã cố gắng tấn công nhiều hơn. Các đồng đội đã chuyền bóng cho tôi rất tuyệt vời. Tôi muốn cảm ơn họ vì điều này”.

Nhưng trên tất cả, trong hào quang của Valverde, không thể không nhắc tới vai trò của người vợ Mina Bonino. Trải lòng trên The Players Tribune, tiền vệ 28 tuổi thừa nhận bước ngoặt cho thành công của mình tới từ việc… nghe lời vợ.

Bản đồ nhiệt và thống kê của Valverde trong trận đấu với Man City (Ảnh: The Athletic).

Valverde tâm sự: “Đối với tôi, tình yêu của cô ấy đã thay đổi tôi, cả với tư cách một con người lẫn một cầu thủ bóng đá. Về mặt tinh thần, tôi thực sự cần cô ấy, bởi vì trên thế giới này không ai khắt khe với tôi hơn chính bản thân tôi.

Cô ấy rất hiểu biết bóng đá vì là người Argentina. Mà bạn biết người Argentina tôn sùng môn thể thao này như thế nào rồi đấy. Sau một trận đấu, cô ấy từng giáo huấn tôi trên xe: “Fede này! Anh chẳng mạo hiểm chút nào. Anh phải sút nhiều hơn chứ. Đó là điểm mạnh nhất trong lối chơi của anh”.

Trời ạ, lúc đó tôi đã cố gắng vặn to âm lượng trên xe để lấn át tiếng cô ấy. Nhưng điều tệ nhất là cô ấy đã đúng. Haha. Tôi hy vọng cô ấy không nghe được những điều này”.

Sau khi những “siêu nhân” như C.Ronaldo, Benzema, Modric, Toni Kroos lần lượt rời đi, Valverde chính là chứng nhân lịch sử còn sót lại của kỷ nguyên thành công của Real Madrid. Giờ đây, tiền vệ người Uruguay sẽ phải gánh vác Real Madrid “thế hệ mới”, để tiếp nối thành công ở CLB vĩ đại nhất lịch sử Champions League.