Man City thua ngược Aston Villa trong ngày chia tay HLV Guardiola

Ngày chia tay đầy cảm xúc của HLV Pep Guardiola tại Man City đã không trọn vẹn khi đội bóng của ông bất ngờ để thua Aston Villa 1-2 ngay trên sân nhà Etihad vào tối 24/5. Kết quả này đã khép lại một thập kỷ huy hoàng với 20 danh hiệu của chiến lược gia người Tây Ban Nha bằng một nốt trầm đáng tiếc.

Khi chức vô địch Ngoại hạng Anh đã thuộc về Arsenal, cuộc đối đầu giữa Man City và Aston Villa không còn mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi vương. Thay vào đó, đây trở thành dịp để đội chủ nhà khép lại hành trình của Guardiola, cùng John Stones và Bernardo Silva, những người đã gắn bó và cống hiến không ngừng nghỉ cho đội bóng.

Ngay từ những phút đầu, Man City đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Trong một trong những trận đấu cuối cùng của mình, Silva đã có cơ hội đáng chú ý đầu tiên sau pha phối hợp ăn ý với Savinho, buộc thủ môn Marco Bizot phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ mà anh chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.

Dù vậy, đội chủ nhà cũng không mất quá nhiều thời gian để vượt lên dẫn trước. Giữa hiệp một, từ quả phạt góc của Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo đã thoải mái băng vào dứt điểm ở cột xa, mở tỷ số cho Man City.

Savinho tiếp tục là điểm sáng trên hàng công Man City. Cầu thủ người Brazil suýt nhân đôi cách biệt ít phút sau đó khi cú dứt điểm đổi hướng của anh đưa bóng đi sạt cột dọc. Không lâu sau, anh tiếp tục tạo ra sóng gió khi tận dụng tình huống bóng bật ra từ cú sút của Phil Foden, nhưng vẫn không thể đánh bại Bizot.

Trong khi nhiều người dự đoán Aston Villa sẽ chịu ảnh hưởng sau chiến thắng ở đấu trường châu Âu giữa tuần, Ollie Watkins đã chứng minh điều ngược lại. Tiền đạo người Anh đã phản ứng rất nhanh sau tình huống hàng thủ Man City phá bóng thiếu dứt khoát để dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Bernardo Silva sau đó rời sân trước phút 60 trong những tràng pháo tay không ngớt từ khán đài Etihad. Tuy nhiên, bầu không khí tri ân ấy nhanh chóng lắng xuống khi Ross Barkley tung đường chọc khe thuận lợi để Watkins thoát xuống trước khi lạnh lùng dứt điểm vào góc xa, hoàn tất màn lội ngược dòng cho Aston Villa.

Có lợi thế dẫn bàn, đội khách không lựa chọn lùi sâu phòng ngự. Họ tiếp tục chơi chủ động và suýt nới rộng khoảng cách khi Leon Bailey đưa bóng dội cột dọc.

Ở quãng thời gian cuối trận, Man City dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ để giúp Guardiola khép lại nhiệm kỳ bằng kết quả tích cực. Phil Foden từng đưa bóng vào lưới ở thời gian bù giờ, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị trong tình huống dẫn đến pha bóng.

Thất bại này đã khép lại một kỷ nguyên thành công của Man City theo cách không trọn vẹn, trong khi Aston Villa có thêm một dấu son trong mùa giải được xem là thành công bậc nhất lịch sử hiện đại của đội bóng.