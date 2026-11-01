Dứt điểm thiếu may mắn, CLB Công an TPHCM thua SHB Đà Nẵng

Kết quả vòng 6 V-League 2026-2027 (Ảnh: VPF).

Tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào tối 1/11, CLB Công an TPHCM nhập cuộc đầy tự tin khi liên tiếp có những pha dứt điểm đầy nguy hiểm về khung thành đội khách trong khoảng 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên ở phút 17, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Matias Fracchia đã bật lên dũng mãnh đánh đầu mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Lợi thế dẫn bàn giúp đội khách chơi tự tin và tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, khiến các cầu thủ CLB Công an TPHCM bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách cho đến hết hiệp 1.

Matias Fracchia ghi bàn thắng duy nhất giúp SHB Đà Nẵng đánh bại đội chủ nhà Công an TPHCM (Ảnh: SHB Đà Nẵng FC).

Ở hiệp 2, đội chủ nhà Công an TPHCM tăng cường sức tấn công khi tung Williams Minh Hoàng và Narvaez vào sân. Đội chủ nhà tạo sức ép lớn và có cơ hội cực kỳ ngon ăn ở phút 60. Tuy nhiên pha dứt điểm của Aldair lại đưa bóng đập trúng xà ngang đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Đến phút 74, xà ngang một lần nữa từ chối bàn gỡ hòa của CLB Công an TP.HCM sau cú đánh đầu của Williams Minh Hoàng. 5 phút sau, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức có pha căng ngang nguy hiểm nhưng Tiến Linh không thể dứt điểm thành công.

Trong tình thế không còn gì để mất, đội chủ nhà dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng đen đủi vẫn không buông tha với đội chủ nhà khi Cummings có pha đánh đầu hiểm hóc ở phút bù giờ 90+2 và khiến thủ thành Sỹ Huy đứng chôn chân, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang bật ra ngoài.

Chung cuộc CLB Công an TPHCM để thua 0-1 trước SHB Đà Nẵng, qua đó lỡ cơ hội tranh ngôi đầu với CLB Nam Định khi vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 10 điểm sau 6 vòng đấu V-League 2026-2027. Trong khi đó, chiến thắng này giúp SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 8 và chỉ kém đội đầu bảng Nam Định đúng 4 điểm.

Đội hình xuất phát:

Công an TPHCM: Patrik Lê Giang, Quang Kiệt, Minh Trọng, Hoàng Phúc, Quang Hùng, Aldair Ferreira, Quốc Cường, Quốc Gia, Khoa Ngô, Jason Cummings, Olaha Mạnh Đức.

SHB Đà Nẵng: Sỹ Huy, Ngọc Hiệp, Matias Fracchia, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Yvo Calleros, Văn Sơn, Quốc Nhật, Bryan Ly, Ivan Šaponjić, Nguyên Hoàng.