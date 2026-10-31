CLB Nam Định hạ Thể Công Viettel, SL Nghệ An cầm hoà Công an Hà Nội

Được chơi trên sân nhà, nhưng CLB Nam Định bất ngờ bị thủng lưới trước chỉ sau 8 phút bóng lăn. Từ quả phạt góc của Phan Tuấn Tài, Wesley Nata bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng qua vạch vôi dù thủ môn Nguyên Mạnh đã nỗ lực cản phá.

Bị dẫn bàn, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép, nhưng những pha phối hợp cuối cùng vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết. Trong khi đó, đội khách chơi phòng ngự chặt chẽ và duy trì được lợi thế dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên.

Bị thủng lưới trước trong hiệp 1, đội chủ nhà Nam Định (áo trắng) đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng trong hiệp 2 (Ảnh: Quang Đương).

Dù vậy cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi trong hiệp 2 kể từ khi hậu vệ Paulinho bên phía Thể Công Viettel nhận thẻ đỏ ở phút 51. Lợi thế hơn người giúp CLB Nam Định sớm có bàn gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó. Đó là tình huống tiền đạo Văn Vĩ bứt tốc vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi căng ngang thuận lợi để Trần Ngọc Sơn dứt điểm quân bình tỷ số 1-1.

Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà duy trì trước khi Caio Cesar tạo nên khác biệt ở phút 76 bằng pha cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, đưa Nam Định vượt lên dẫn 2-1. Những phút cuối, trong tình thế không còn gì để mất, Thể Công Viettel nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.

CLB Nam Định vươn lên dẫn đầu V-League (Ảnh: Quang Đương).

Đáng chú ý, ở phút bù giờ 90+6, thủ môn Văn Việt lên tham gia tấn công trong một tình huống phạt góc nhưng đội khách để mất bóng. Ngọc Sơn lập tức tận dụng cơ hội, tung cú sút từ giữa sân vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nam Định.

Chiến thắng này giúp Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau 6 vòng đấu, hơn đội xếp thứ nhì là SL Nghệ An đúng một điểm.

Đáng chú ý, ở trận đấu cùng giờ tối 31/10, SL Nghệ An đã chia điểm đáng tiếc trước CLB Công an Hà Nội trên sân Vinh. Sau hơn nửa giờ thi đấu bế tắc trong hiệp 1, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số ở phút 41 nhờ pha lập công của Luizao khi tiền đạo người Brazil có cú cứa lòng tuyệt đẹp đánh bại thủ thành Nguyễn Filip.

Ở hiệp 2, các cầu thủ Công an Hà Nội chơi đầy quyết tâm và khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà lùi sâu phòng ngự. Phút 70, tiền đạo Leo Artur phối hợp đẹp mắt với Brayan Perea trước khi dứt điểm tinh tế mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Mở tỷ số trước ở hiệp 1 nhưng SL Nghệ An phải chia điểm với CLB Công an Hà Nội một cách đáng tiếc (Ảnh: SLNA FC).

Bị gỡ hòa, đội chủ nhà còn lâm vào thế bất lợi khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai trở thành thẻ đỏ và phải rời sân ở phút 77. Trong những phút còn lại, các cầu thủ SL Nghệ An dù chỉ còn 10 người những vẫn nỗ lực phòng ngự chắc chắn để giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Trận hòa này khiến CLB Công an Hà Nội xếp ngay sau SL Nghệ An ở vị trí thứ 3 với 11 điểm sau 6 vòng đấu ở LPBank V-League 2026-2027.

Trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Đồng Nai cũng đã chứng kiến một chiến thắng cho đội chủ nhà. Sau thất bại 1-2 trước HL Hà Tĩnh ở vòng đấu trước, các cầu thủ Hải Phòng đã chơi đầy quyết tâm với mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm không bị rớt lại trong cuộc đua tranh ngôi vương mùa này.

Sau những nỗ lực gây sức ép, Hải Phòng phải chờ đến phút cuối cùng của hiệp 1 để có bàn thắng vào lưới đội khách, nhờ pha lập công của Joel Tagueu. Ở hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi, giúp đội chủ sân Lạch Tray giành chiến thắng quan trọng trước Đồng Nai để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League.

Ngược lại, trận thua này khiến Đồng Nai tiếp tục chìm sâu ở vị trí cuối bảng với chỉ một điểm giành được sau 6 vòng đấu.