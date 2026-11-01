Cầu thủ Việt kiều nhận thẻ đỏ khó tin, bị treo giò ít nhất 2 trận

Trận hòa 1-1 giữa SL Nghệ An và CLB Công an Hà Nội ở vòng 6 V-League 2026-2027 diễn ra tối 31/10 chứng kiến hai tấm thẻ đỏ được trọng tài rút ra trong hiệp 2, chia đều cho hai đội.

Phút 41, SL Nghệ An mở tỷ số nhờ pha lập công của Luizao. Tuy nhiên, đến phút 70, Leo Artur đã ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Phút 77, Văn Quý bất ngờ phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ, khiến SL Nghệ An chỉ còn thi đấu với 10 người.

Adou Minh nhận được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam sau mùa giải trước thi đấu thăng hoa cùng CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tuy nhiên, đến phút 87, trung vệ Việt kiều Adou Minh của CLB Công an Hà Nội cũng phải nhận thẻ đỏ dù không có tên trong đội hình thi đấu trên sân. Cụ thể, khi đang khởi động bên đường biên để chuẩn bị vào sân thay người, cầu thủ vừa nhập tịch Việt Nam hồi tháng 8 bất ngờ lao vào sân, đá bóng đi nhằm ngăn cản Joseph Onoja bên phía SL Nghệ An thực hiện quả đá phạt nhanh.

Hành động này khiến cầu thủ sinh năm 1997 lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Đây là tình huống truất quyền thi đấu khá hy hữu tại V-League, khi người bị phạt là một cầu thủ dự bị.

Theo Điều 12 Luật Bóng đá do Hội đồng Luật Bóng đá quốc tế (IFAB) ban hành, cầu thủ dự bị tự ý vào sân khi chưa được trọng tài cho phép và có hành vi can thiệp vào trận đấu hoặc đối phương có thể bị truất quyền thi đấu.

Tấm thẻ đỏ này cũng khiến Adou Minh đối mặt với nguy cơ bị treo giò ít nhất 2 trận, chưa kể án phạt bổ sung (nếu có) từ Ban Kỷ luật VFF.

Dù được chơi hơn người trong những phút cuối trận, CLB Công an Hà Nội vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm với SL Nghệ An. Kết quả hòa này khiến đoàn quân của HLV Mano Polking bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 3 với 11 điểm sau 6 vòng đấu.