HLV Velizar Popov từ chức sau trận thua của Thể Công Viettel

Tối 31/10, CLB Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 trước CLB Nam Định trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trận thua này khiến cho Thể Công Viettel rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 4 điểm sau 6 trận.

CLB Thể Công Viettel thông báo chia tay HLV Velizar Popov (Ảnh: Thể Công Viettel FC).

Ngay sau thất bại, HLV Velizar Popov tuyên bố từ chức và CLB Thể Công Viettel cũng đã nói lời chia tay với vị HLV người Bulgaria.

CLB Thể Công Viettel chia sẻ: “HLV Velizar Popov đã rời khỏi vị trí HLV trưởng của đội bóng. Xin cảm ơn ông Popov vì những đóng góp cho CLB Thể Công Viettel trong chặng đường đã qua”.

Thể Công Viettel (áo đỏ) thua CLB Nam Định vào tối 31/10 (Ảnh: Lâm Anh).

Trước khi rời vị trí “thuyền trưởng” của Thể Công Viettel, ông Popov nói: “Tôi chỉ có một điều duy nhất để chia sẻ, đó là tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Tôi tự hào về tinh thần của toàn đội. Tôi chưa thể đánh giá về từng cá nhân, nhưng nhìn chung cả đội đã làm rất tốt”.

Mùa trước, HLV Popov đưa CLB Thể Công Viettel về vị trí thứ nhì tại V-League 2025-2026. Trước đó, ông cùng với CLB Thanh Hóa hai lần liên tiếp giành Cúp Quốc gia các năm 2023 và 2024.

Thể Công Viettel nhận được nhiều kỳ vọng ở mùa giải 2026-2027. Tuy nhiên, đội bóng này thất bại ở cả hai đấu trường V-League và Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2). Đấy chính là lý do khiến HLV Popov phải từ chức. Chiến lược gia người Bulgaria trở thành HLV đầu tiên mất việc tại V-League mùa này.