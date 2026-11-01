HLV Popov viết tâm thư xúc động sau khi xin từ chức ở V-League

Tối 31/10, CLB Thể Công Viettel và HLV Popov đã đạt thỏa thuận chia tay sau hơn một năm gắn bó. Đây là điều không bất ngờ khi CLB áo lính trải qua 8 trận không thắng ở mọi đấu trường.

CLB Thể Công Viettel thông báo chia tay HLV Velizar Popov (Ảnh: Thể Công Viettel FC).

Sau khi rời CLB Thể Công Viettel, HLV người Bulgaria đã viết tâm thư xúc động. Ông chia sẻ: “Trong bóng đá cũng như cuộc sống, mọi khởi đầu đều có hồi kết. Tuy nhiên, khi những khoảnh khắc tuyệt vời nhiều hơn những điều tiêu cực, cuộc chia tay dù không thể tránh khỏi vẫn có thể khép lại bằng cảm giác mãn nguyện vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Hơn một năm gắn bó với CLB sẽ mãi là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Dù không thể giành chức vô địch, vị trí á quân cùng hàng loạt cột mốc lịch sử vẫn là thành quả đáng tự hào. Đội bóng đã thiết lập kỷ lục về số điểm trong một mùa giải, có chuỗi 38 trận đấu chính thức liên tiếp ghi bàn, sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất giải và giành quyền tham dự AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

Đó là một trong những thành công ngọt ngào nhất và cũng là chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân tôi. Mùa giải vừa qua sẽ mãi là ký ức đáng trân trọng trong trái tim tôi. Tôi luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ đội bóng trước những tổn thất, thẳng thắn đứng ra bảo vệ các thành viên và sẵn sàng nhận trách nhiệm về những sai lầm của bản thân, kể cả những sai lầm góp phần dẫn đến thất bại trong mùa giải vừa qua”.

Ông tiếp tục: “Cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người tại CLB, các cầu thủ, các trợ lý, nhân viên y tế, ban quản lý, CĐV. Các bạn mãi mãi ở trong trái tim và ký ức của tôi. Tôi luôn ủng hộ các bạn, và xin chúc mọi người may mắn cùng những điều tốt đẹp nhất”.

Dưới thời HLV Popov, Thể Công Viettel giành vị trí á quân V-League 2025-2026 và giành vé tham dự cúp C2 châu Á. Hôm nay (1/11), CLB áo lính đã công bố bổ nhiệm trợ lý HLV Almeida De Azevedo Silva trở thành HLV trưởng đội bóng.

Ông Almeida De Azevedo Silva gắn bó với Thể Công Viettel từ tháng 7/2024 với vai trò HLV thủ môn. Ông là người vô cùng am hiểu đội bóng áo lính. Ông cũng là người sở hữu bằng Pro, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông.

HLV Silva sẽ ra mắt CLB Thể Công Viettel trong trận so tài với FC Seoul ở Cúp C2 châu Á vào ngày 4/11.