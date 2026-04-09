Báo Indonesia bình luận về tổn thất lớn của bóng đá Việt Nam

“Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lớn sau khi chia tay trợ lý HLV người Hàn Quốc”, tờ Super Ball bình luận về việc trợ lý Lee Jung Soo chia tay đội tuyển Việt Nam.

Ông Lee Jung Soo đã hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 31/3. Ông quyết định sang Thái Lan làm việc cho CLB Kanchanaburi ở giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Ông Lee Jung Soo chia tay bóng đá Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tờ báo của Indonesia bình luận thêm: “Trong thời gian làm trợ lý cho HLV Kim Sang Sik, trợ lý Lee Jung Soo đã để lại dấu ấn khó quên với bóng đá Việt Nam. Ông là người có công giúp các đội tuyển Việt Nam cải thiện những tình huống cố định.

Ông là người lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng pha bóng. Nhờ đó, các đội bóng Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn”.

Điều đáng nói, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam đều hưởng lợi từ những tình huống bóng chết và bóng bổng. Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành vị trí thứ ba chung cuộc nhờ “vũ khí” đặc biệt này. Mới nhất, đội tuyển Việt Nam cũng đánh bại Malaysia nhờ ba bàn thắng được thực hiện bằng đầu.

Ông Lee Jung Soo là cựu trung vệ của bóng đá Hàn Quốc trong những năm 2000 và có khả năng không chiến rất tốt. Cựu danh thủ này từng gây ấn tượng mạnh khi ghi những bàn thắng vào lưới Hy Lạp và Nigeria ở World Cup 2010.

U23 Việt Nam tận dụng triệt để tình huống cố định để vươn lên ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Tờ Super Ball viết thêm: “Bóng chết trở thành vũ khí tấn công nguy hiểm của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Họ đang tận dụng thứ vũ khí này để thi đấu tốt ở các giải đấu châu Á. Vì vậy, việc chia tay trợ lý Lee Jung Soo là tổn thất khó bù đắp với bóng đá Việt Nam”.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa gia hạn hợp đồng với HLV thủ môn Lee Woon Jae đến năm 2027. Ông sẽ tiếp tục công tác huấn luyện thủ môn ở hai đội U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.