Đội Hà Nội tạm giữ ngôi đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Chỉ thi đấu với đội bóng trẻ TPHCM 2 chiều 17/9, CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn.

Đội nữ Hà Nội tạm dẫn đầu giải bóng đá nữ VĐQG (Ảnh: VFF).

Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, TPHCM 2 chọn lối chơi phòng ngự số đông. Họ cố thủ nhằm đánh bật các pha hãm thành của CLB Hà Nội.

Dù vậy, những nỗ lực của CLB Hà Nội cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 39, sau một pha đột nhập vào khu cấm địa của đối phương, Thùy Nhi tung cú dứt điểm chính xác, đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số cho Hà Nội.

Sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục nắm thế chủ động trên sân, nhưng cũng phải đến phút 60, họ mới có bàn thắng thứ hai.

Từ quả tạt bóng bên cánh phải, Hải Yến bật cao đánh đầu, thủ môn Kiều My của TPHCM 2 đẩy bóng ra, và Hải Yến có mặt kịp thời để đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Hà Nội.

Với chiến thắng này, Hà Nội có 10 điểm, nhiều hơn ĐKVĐ TPHCM một điểm, nhưng CLB Hà Nội thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Hà Nội tạm dẫn đầu giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. Trong khi đó, ngày 18/9, ĐKVĐ TPHCM sẽ có trận đấu với cựu vương Than Khoáng Sản Việt Nam.