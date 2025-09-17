Đội chủ nhà mất chiến thắng tại giải bóng đá U17 quốc gia 2025

U17 TPHCM nhập cuộc với quyết tâm thắng trận. Phút 17, Quang Hưng bên phía U17 TPHCM ngoặt bóng bên cánh trái, trước khi căng ngang vừa tầm để Quang Khôi đặt lòng cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

U17 TPHCM (áo trắng) hòa với đội U17 CAHN (Ảnh: VFF).

Sau đó, đội U17 CAHN chủ trương chơi bóng dài và bổng dưới cơn mưa, để các chân sút của họ nhận bóng kết thúc. Phút 52, Gia Huấn chuyền bóng từ pha đá phạt để Quốc Đạt bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho U17 CAHN.

Ở trận đấu khác diễn ra chiều nay (17/9), thuộc bảng A giải bóng đá U17 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025, SHB Đà Nẵng đánh bại U17 Nam Định với tỷ số 1-0.

Nguyễn Đình Giang là tác giả của bàn thắng cho U17 SHB Đà Nẵng ở phút 42. Phút 85, SHB Đà Nẵng chỉ còn chơi với 10 người, khi một cầu thủ của họ phải nhận thẻ đỏ. Dù vậy, thời gian ngắn ngủi chơi hơn người ấy không giúp cho Nam Định gỡ hòa.

Sau lượt trận thứ hai, U17 TPHCM có 4 điểm, tạm dẫn đầu bảng A. Hai đội SHB Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo.