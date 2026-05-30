Djokovic thua ngược trước tay vợt 19 tuổi tại Roland Garros

Joao Fonseca tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của quần vợt thế giới khi tạo nên cú sốc lớn tại Roland Garros. Tay vợt người Brazil lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Novak Djokovic sau khi bị dẫn trước hai set.

Trong trận đấu diễn ra tối 29/5, Fonseca vượt qua Djokovic với tỷ số 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 sau 4 giờ 53 phút thi đấu. Đây được xem là một trong những trận cầu hấp dẫn nhất từ đầu giải, đồng thời tiếp nối chuỗi bất ngờ tại Paris sau khi Jannik Sinner bị Juan Manuel Cerundolo loại trước đó một ngày.

Djokovic thua ngược sau khi dẫn trước hai set (Ảnh: Getty).

“Thực sự tôi không nghĩ mình có thể thắng. Tôi chỉ tập trung thi đấu và tận hưởng khoảnh khắc được đứng chung sân với một tượng đài của quần vợt. Được đối đầu Djokovic đã là một vinh dự lớn đối với tôi”, Fonseca chia sẻ sau trận.

Tay vợt 19 tuổi đã ở rất gần thất bại khi bị dẫn 3-4 và đối mặt hai break-point ở set thứ tư. Tuy nhiên, hạt giống số 28 cứu thành công cả hai điểm nguy hiểm trước khi tận dụng đà hưng phấn để đưa trận đấu vào set quyết định.

Bên kia lưới, Djokovic có dấu hiệu gặp vấn đề thể lực ở một số thời điểm. Dù vậy, cựu số một thế giới vẫn khởi đầu set thứ năm đầy ấn tượng khi sớm vươn lên dẫn 3-1. Tưởng như lợi thế đó sẽ giúp Djokovic khép lại trận đấu, nhưng Fonseca tiếp tục thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Tay vợt trẻ người Brazil thắng 6 trong 8 game cuối cùng để hoàn tất màn lội ngược dòng lịch sử dưới ánh đèn sân Philippe Chatrier.

Đây là chiến thắng thứ hai của Fonseca trước một đối thủ thuộc Top 10 thế giới, sau khi anh đánh bại Andrey Rublev tại Australian Open 2025.

Sức trẻ đã giúp Fonseca ngược dòng hạ Djokovic (Ảnh: Getty).

Fonseca chia sẻ: “Tôi không nghĩ nhiều đến việc điều kiện thi đấu thay đổi trong trận. Tôi chỉ cố gắng đánh bóng với tất cả sức mạnh có thể. Djokovic gần như không mắc sai lầm nào. Đôi khi chúng ta vẫn có cảm giác anh ấy mới 20 tuổi. Thậm chí ở cuối trận, tôi còn thấy anh ấy sung sức hơn mình.

Khi trời tối dần, mặt sân trở nên chậm hơn và điều đó giúp tôi phát huy được sức mạnh trong các cú đánh. Ở đầu trận, tôi gặp khá nhiều khó khăn vì thời tiết quá nóng”.

Với chiến thắng này, Fonseca trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam. Anh cũng lần đầu tiên giành quyền vào vòng bốn ở một giải Grand Slam và sẽ gặp Casper Ruud hoặc Tommy Paul trong trận tranh vé vào tứ kết.

Theo thống kê, Fonseca có 68 cú đánh winner, chỉ ít hơn Djokovic hai điểm, nhưng mắc nhiều hơn 9 lỗi tự đánh hỏng. Dù vậy, khả năng bùng nổ ở những thời khắc quyết định đã giúp tay vợt Brazil tạo nên khác biệt.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất đến ở game cuối cùng của trận đấu. Khi Djokovic giành được break-point để nuôi hy vọng kéo trận đấu vào loạt tie-break, Fonseca đáp trả bằng ba cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tiếp, qua đó khép lại chiến thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Đây mới là lần thứ hai Djokovic để thua một trận Grand Slam sau khi đã dẫn trước hai set. Lần đầu tiên xảy ra cũng tại Roland Garros, khi anh thất bại trước Jurgen Melzer vào năm 2010.