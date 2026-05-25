Djokovic lập kỷ lục Grand Slam, tiến bước ở Roland Garros

Novak Djokovic đã vượt qua một thử thách khó khăn tại vòng một Roland Garros vào rạng sáng 25/5 khi ngược dòng đánh bại tay vợt chủ nhà Giovanni Mpetshi Perricard với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 để giành quyền vào vòng hai tại Roland Garros.

Đây là lần thứ 82 Djokovic tham dự một giải Grand Slam, một kỷ lục mới. Anh nâng thành tích của mình lên 80 trận thắng và 2 trận thua ở các trận ra quân Grand Slam. Lần gần nhất anh thất bại ở trận mở màn một giải Grand Slam là tại Australian Open 2006.

Novak Djokovic thi đấu vất vả tại vòng một Roland Garros 2026 (Ảnh: Getty).

Trong lần đầu tiên đối đầu, Djokovic đã gặp nhiều khó khăn trong hai set đầu tiên khi không thể hóa giải những cú giao bóng uy lực của Mpetshi Perricard. Một loạt lỗi đánh hỏng không thường thấy cũng khiến anh mất nhịp thi đấu. Được tiếp thêm sức mạnh từ bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Philippe-Chatrier, tay vợt người Pháp đã cứu thành công 9 break-point ở set hai trước khi Djokovic tận dụng cơ hội thứ 10 để cân bằng tỷ số trận đấu.

“Trong set đầu tiên, tôi gần như không có cơ hội nào trước những cú giao bóng của cậu ấy. Đây là một trong những người giao bóng xuất sắc nhất mà tôi từng đối mặt trong sự nghiệp, cả về độ chính xác lẫn tốc độ”, Djokovic chia sẻ.

Sau khi tạo được bước ngoặt, nhà vô địch ba lần Roland Garros đã duy trì mạch thăng hoa. Cựu số một thế giới bắt đầu đọc tình huống giao bóng của đối thủ hiệu quả hơn nhiều và dễ dàng kiểm soát phần còn lại của trận đấu, khép lại chiến thắng sau 2 giờ 51 phút. Kết quả này cũng mang về chiến thắng thứ 102 của tay vợt người Serbia tại Roland Garros, dù đây mới chỉ là trận đấu thứ hai của anh trên mặt sân đất nện ở mùa giải năm nay.

“Đây rõ ràng không phải cách chuẩn bị lý tưởng để bước vào Roland Garros với chỉ một trận đấu trên sân đất nện. Đó không nằm trong kế hoạch. Nhưng tôi buộc phải chấp nhận hoàn cảnh do chấn thương. Mọi thứ là như vậy. Tôi đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho Paris và luôn hướng tới việc thi đấu hết sức mình”, Djokovic nói thêm.

Mpetshi Perricard tạo ra thách thức lớn với cựu số một thế giới (Ảnh: Getty).

Dù phải mất gần ba giờ mới giành được chiến thắng mở màn, Djokovic thực tế đã đi vào lịch sử ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Tay vợt 39 tuổi trở thành người đầu tiên góp mặt ở 82 vòng đấu chính đơn nam Grand Slam, vượt qua kỷ lục 81 lần của Roger Federer và Feliciano Lopez, cột mốc anh đã cân bằng tại Australian Open hồi tháng 1.

Mpetshi Perricard hướng đến việc trở thành tay vợt người Pháp đầu tiên đánh bại Djokovic kể từ Benoit Paire tại Miami Open 2018, đồng thời trở thành tay vợt có thứ hạng thấp thứ hai từng thắng chủ nhân 24 Grand Slam ở một giải Grand Slam, sau Denis Istomin (hạng 117 thế giới thời điểm đó) tại Australian Open 2017. Tuy nhiên, anh đã thất bại.

Tiến vào vòng hai Roland Garros năm thứ 22 liên tiếp, Djokovic sẽ chạm trán một tay vợt Pháp khác là Valentin Royer. Tay vợt 24 tuổi đã dễ dàng vượt qua Hugo Dellien với tỷ số 6-4, 6-2, 6-2 sau 1 giờ 58 phút thi đấu.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Nishesh Basavareddy tạo nên cú sốc đầu tiên tại Roland Garros. Tay vợt người Mỹ nhận suất đặc cách đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại đồng hương, hạt giống số 7 Taylor Fritz, với tỷ số 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1 sau 2 giờ 45 phút thi đấu để giành quyền vào vòng hai Grand Slam thứ hai liên tiếp.

Nishesh Basavareddy đã tạo ra cú sốc lớn tại vòng một khi đánh bại đồng hương Taylor Fritz (Ảnh: Getty).

Alexander Zverev đã khởi đầu thuận lợi trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Hạt giống số hai dễ dàng vượt qua tay vợt chủ nhà Benjamin Bonzi với tỷ số 6-3, 6-4, 6-2 sau 2 giờ 8 phút thi đấu để giành quyền vào vòng hai giải Grand Slam trên sân đất nện.

Tay vợt trẻ Joao Fonseca có màn khởi đầu đầy thuyết phục tại Roland Garros khi vượt qua tay vợt chủ nhà Luka Pavlovic với tỷ số 7-6(6), 6-4, 6-2 để giành quyền vào vòng hai.