Djokovic nuôi tham vọng lớn tại Roland Garros 2026

Novak Djokovic bước vào hành trình chuẩn bị cho giải Roland Garros 2026 với những điều kiện không thực sự lý tưởng, nhưng điều đó không ngăn cản tay vợt đang giữ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam nghĩ đến những mục tiêu lớn khi chuẩn bị tranh tài trên mặt sân đất nện ở Paris.

Phát biểu với truyền thông hôm 22/5 tại thủ đô nước Pháp, nơi anh cũng đón sinh nhật lần thứ 39, Djokovic thể hiện sự lạc quan trước giải đấu thứ 4 trong năm của mình. Nhà vô địch 101 danh hiệu ATP, người đang sở hữu thành tích 7-3 trong năm 2026, sẽ gặp tay vợt chủ nhà Giovanni Mpetshi Perricard ở vòng một.

“Đây không hẳn là cách tôi tưởng tượng về ngày sinh nhật của mình, nhưng vẫn rất vui khi gặp các bạn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian trên sân tập, cố gắng hoàn thiện lối chơi cũng như thể trạng để chuẩn bị cả về thể chất lẫn chuyên môn cho các trận đấu 5 set. Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi chưa biết liệu mình có thể duy trì điều đó trong suốt giải đấu hay không, và cũng chưa biết hành trình của mình sẽ kéo dài đến đâu", Djokovic mở đầu.

Anh nói thêm: “Dẫu vậy, Grand Slam luôn nằm trong danh sách ưu tiên của tôi, đặc biệt là vài năm gần đây. Tôi luôn cố gắng đạt trạng thái tốt nhất để thi đấu hiệu quả ở các giải Grand Slam. Tôi rất háo hức được bước ra sân và bắt đầu cạnh tranh”.

Sau khi phải nghỉ hơn 6 tuần kể từ giải Indian Wells hồi tháng 3 vì chấn thương, Djokovic trở lại thi đấu đầu tháng này tại Italian Open nhưng thua Dino Prizmic sau ba set ngay trận mở màn. Tay vợt người Serbia thừa nhận anh muốn có thêm nhiều trận đấu trước Roland Garros, nhưng vẫn hài lòng với quãng thời gian thi đấu ở Rome.

Djokovic chia sẻ: “Thành thật mà nói, thất bại nằm ngoài mong muốn của tôi. Tôi muốn thi đấu nhiều hơn, nhưng cơ thể không cho phép. Tôi phải trải qua quá trình hồi phục chấn thương. Sau Indian Wells, tôi không thể thi đấu trong vài tháng. Tôi thực sự muốn đến Rome để thử sức và xem cơ thể phản ứng thế nào.

Tôi chưa đạt trạng thái sẵn sàng để thi đấu, nhưng tôi cần ít nhất một trận để cảm nhận lại không khí thi đấu, nghe trọng tài hô điểm và trải qua cảm giác hồi hộp trước khi đến Roland Garros. Lúc đó tôi còn chưa chắc mình có thể thi đấu hay không. May mắn là phản ứng của cơ thể và quá trình chuẩn bị trong khoảng 10 ngày qua rất tích cực, nên giờ tôi có mặt ở đây và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Sau khi Djokovic dừng bước tại Rome, tay vợt số một thế giới Jannik Sinner đã lên ngôi vô địch, qua đó trở thành người thứ hai trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Masters. Djokovic từng đăng quang ở mỗi giải Masters 1000 ít nhất hai lần, và anh không tiếc lời ca ngợi thành tích của đàn em người Italy.

“Tôi muốn chúc mừng Sinner thêm lần nữa. Tôi đã làm điều đó trên mạng xã hội, đây thực sự là thành tích phi thường của cậu ấy và đội ngũ của mình. Chúng ta đã nói rất nhiều về việc cậu ấy xuất sắc trên mọi mặt sân. Có người từng đặt dấu hỏi liệu lối chơi của cậu ấy có phù hợp với mặt sân đất nện như ở mặt sân cứng hay không, nhưng cậu ấy đã chứng minh điều ngược lại, và điều đó thật tuyệt vời", Djokovic nói

“Là một trong hai người giành được Golden Masters, tôi hiểu điều đó khó khăn đến mức nào. Tôi thực sự chúc mừng cậu ấy, vì đây là thành tựu rất lớn và cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Cậu ấy còn rất nhiều thời gian phía trước. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ấy giờ cũng đang hướng đến Golden Slam. Cậu ấy có lẽ đang ở giai đoạn phong độ tốt nhất sự nghiệp, và việc Carlos Alcaraz không góp mặt càng khiến cơ hội giành thêm Grand Slam của cậu ấy tăng lên”, tay vợt người Serbia nói thêm.

Djokovic chỉ thua Sinner hoặc Alcaraz ở bốn kỳ Grand Slam gần nhất. Khi nhà vô địch Roland Garros Alcaraz không thể bảo vệ danh hiệu vì chấn thương cổ tay, Djokovic được hỏi liệu sự vắng mặt của đối thủ lớn có khiến anh thay đổi cách tiếp cận giải đấu hay không.

“Tôi không nghĩ điều đó thay đổi nhiều cách tiếp cận của mình. Tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn với cơ thể trong 6 đến 8 tháng qua. Đó mới là mối quan tâm lớn nhất của tôi, chứ không phải chuyện Alcaraz có thi đấu hay không.

Tôi cảm thấy nếu bản thân khỏe mạnh và duy trì được trạng thái sung sức xuyên suốt giải đấu, nếu tôi có thể tiếp tục tiến bộ qua từng trận, thì tôi luôn có cơ hội rất lớn. Tôi đã chứng minh điều đó ở Australia năm nay, nơi tôi từng rất gần thêm một danh hiệu Grand Slam nữa. Tôi luôn giữ niềm tin ấy mỗi khi bước ra sân”, Djokovic nói.