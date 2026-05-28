Djokovic thoát hiểm trước tay vợt Pháp ở Roland Garros

Novak Djokovic đã vượt qua một trận đấu không dễ dàng tại Roland Garros vào rạng sáng 28/5, anh đánh bại Valentin Royer với tỷ số 6-3, 6-2, 6-7(9), 6-3 để tiến vào vòng ba. Tay vợt người Serbia bỏ lỡ match-point khi dẫn 6/5 ở loạt tie-break set ba, nhưng nhanh chóng đáp trả để khép lại chiến thắng sau 3 giờ 28 phút. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Joao Fonseca.

“Rõ ràng cảm giác trên sân sẽ khác khi bạn giành chiến thắng, vì thế đây là một trận thắng rất quan trọng trong điều kiện thi đấu không hề dễ dàng cho cả hai. Thời tiết rất nóng và tôi nghĩ Valentin xứng đáng nhận được những tràng pháo tay cho màn trình diễn hôm nay. Đây là một trận đấu rất khó khăn, thử thách lớn ngay từ đầu. Cậu ấy xứng đáng khi giành set ba, nhưng tôi cảm thấy đó là lỗi của mình bởi tôi đã hai lần dẫn break và có cơ hội giao bóng để kết thúc trận đấu", Djokovic chia sẻ bằng tiếng Pháp sau trận đấu.

Novak Djokovic tiếp tục phải trải qua trận đấu 4 set tại Roland Garros 2026 (Ảnh: Getty).

Djokovic bước vào Roland Garros năm nay chỉ với một trận đấu trên sân đất nện, sau hơn 6 tuần nghỉ vì chấn thương kể từ giải Indian Wells hồi tháng 3. Thể lực của anh đã bị thử thách trước hai tay vợt chủ nhà ở hai vòng đầu tiên tại Paris. Sau khi đánh bại Giovanni Mpetshi Perricard sau bốn set ở trận ra quân, Djokovic tiếp tục bền bỉ vượt qua Royer trong điều kiện nắng nóng gay gắt trên sân Philippe-Chatrier, nâng thành tích mùa giải lên 9 thắng, 3 thua.

Djokovic hiện sở hữu chuỗi 30 trận thắng liên tiếp trước các tay vợt Pháp. Tay vợt 39 tuổi đã tận dụng thành công 6 trong 9 cơ hội break trước Royer. Cựu số 1 thế giới kiểm soát hoàn toàn cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai người ở cấp độ ATP Tour cho đến khi set ba trở nên hỗn loạn với bốn game bẻ giao bóng liên tiếp ở giữa set. Djokovic từng dẫn break ở thời điểm 3-2 và 4-3, nhưng Royer đều đòi lại break ngay lập tức trước khi kéo trận đấu sang set bốn.

Dù vậy, tay vợt số 74 thế giới Royer không thể tiếp tục màn ngược dòng. Djokovic bẻ game giao bóng quyết định ở game thứ tư của set bốn rồi nhẹ nhàng khép lại trận đấu để lần thứ 21 liên tiếp góp mặt ở vòng ba Roland Garros.

Joao Fonseca giành chiến thắng sau 5 set trước Dino Prizmic (Ảnh: Getty).

Cựu tay vợt số 1 thế giới sẽ gặp Fonseca để tranh vé vào vòng bốn. Tay vợt trẻ người Brazil vừa trải qua màn ngược dòng sau 5 set căng thẳng trước Dino Prizmic với tỷ số 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2. Trong quá khứ, Djokovic và Fonseca chưa từng đối đầu.

“Tôi nghĩ anh ấy đã chơi rất hay trong hai set đầu. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn với tôi. Tôi chơi không tốt, còn anh ấy thì gần như áp đảo hoàn toàn. Tôi rất vui với cách mình giữ được sự tích cực cũng như tinh thần thi đấu vững vàng”, Fonseca chia sẻ sau trận đấu.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, nhà vô địch Next Gen ATP Finals 2024 tưởng như sẽ bỏ lỡ chiến thắng thứ 50 ở cấp độ ATP Tour trong sự nghiệp. Tuy nhiên, hạt giống số 28 đã vùng lên mạnh mẽ để năm thứ hai liên tiếp giành vé vào vòng ba trên mặt sân đất nện tại Paris. Fonseca cũng trở thành tay vợt nam Brazil đầu tiên làm được điều này kể từ Thomaz Bellucci vào các năm 2010 và 2011.