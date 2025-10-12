"Đất sen hồng" khai mạc giải chạy quy tụ hơn 12.000 vận động viên

Tối 11/10, tại Quảng trường Văn Miếu (Đồng Tháp) diễn ra Lễ khai mạc Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025.

Tham dự sự kiện có ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo sở ban ngành tỉnh và nhà tài trợ.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 phát biểu khai mạc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu khai mạc giải chạy, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 cho biết, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao chuyên nghiệp, quy tụ hơn 12.000 vận động viên trong và ngoài nước, mà còn là một lễ hội thể thao, văn hóa, âm nhạc, ẩm thực quy mô lớn, góp phần đưa Đồng Tháp trở thành điểm đến du lịch nổi bật của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Tuấn, giải Marathon năm 2025 mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đây là sự kiện văn hóa lớn đầu tiên được tổ chức sau sự kiện hợp nhất giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. Giải chạy không chỉ là cuộc đua về thể lực mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết, vươn lên và là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử này.

Vận động viên xếp hàng lấy thẻ chạy (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải đấu tạo nên điểm nhấn ấn tượng với các cung đường chạy đạt chuẩn quốc tế AIMS dẫn dắt các vận động viên qua những địa danh lịch sử và biểu tượng của Đồng Tháp, từ vẻ đẹp hiện đại của cầu Cao Lãnh đến sự thanh bình của phố trung tâm rợp bóng cây xanh và những miền quê sông nước. Mỗi bước chạy sẽ là một hành trình khám phá, trải nghiệm và kết nối sâu sắc với văn hóa, con người nơi đây.

Bên cạnh các đường đua đầy thử thách, giải đấu còn mang đến đêm nhạc VPBank Prime’s Night bùng nổ với sự góp mặt của các nghệ sĩ và khu phố ẩm thực "Hương vị Đồng Tháp" cùng hàng loạt chợ phiên, triển lãm và hoạt động thiện nguyện sẽ phác họa một bức tranh sống động về một Đồng Tháp nghĩa tình, thân thiện và đầy sức sống.

Các tiết mục ca nhạc sôi động khuấy đảo đêm khai mạc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước thềm khai mạc, phường Cao Lãnh đã bừng sáng với “Con đường ánh sáng”, đại cảnh “Siêu Trăng Đồng Tháp”, cùng hàng loạt hoạt động đường phố sôi động, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mô hình kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch xanh.

Theo ban tổ chức, giải chạy các cự ly sẽ bắt đầu lúc 3h30 ngày 12/10.