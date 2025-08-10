Siêu cúp Anh (21h, 10/8): Ánh hào quang của Liverpool hay Crystal Palace?

Đây là lần đầu tiên Crystal Palace góp mặt tại Community Shield, sau khi họ giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 120 năm của câu lạc bộ bằng chức vô địch FA Cup mùa trước. Trong khi đó, Liverpool bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Premier League một cách thuyết phục.

Crystal Palace tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng tại Wembley khi họ vượt qua mọi dự đoán để đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5. Đó là chiến thắng thứ 4 của Crystal Palace trong 6 lần thi đấu tại Wembley. Mặc dù 4 đội mới tham dự Community Shield gần nhất đều thất bại, nhưng 7 trong số 9 đội chiến thắng gần đây nhất đều là đương kim vô địch FA Cup.

Crystal Palace có lần đầu tham dự Community Shield (Ảnh: Getty).

Nhiều kỳ vọng đang được đặt vào Crystal Palace trong mùa giải sắp tới, với dự đoán họ sẽ cải thiện vị trí thứ 12 của mùa giải trước. Đoàn quân của Oliver Glasner cũng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh ở đấu trường châu Âu, dù đối thủ cụ thể vẫn chưa rõ. Nếu kháng cáo thành công việc xuống hạng Conference League, họ sẽ được vào thẳng vòng loại Europa League. Ngược lại, Fredrikstad có thể sẽ là đối thủ của họ trong trận play-off hai lượt vào cuối tháng này.

Crystal Palace đã kết thúc quá trình chuẩn bị trước mùa giải bằng trận đấu đôi với Augsburg tại Đức tuần trước, nơi đội hình chính giành chiến thắng 3-1, nhưng đội hình dự bị lại để thua 0-1 trước câu lạc bộ Bundesliga.

Liverpool đã thắng 12 trong số 16 lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, Crystal Palace đã cho thấy sự cạnh tranh cao hơn nhiều ở các giải đấu cúp, khi chỉ để thua 2 trong 6 lần chạm trán gần nhất.

Trong khi đây là lần đầu tiên Crystal Palace tham dự Community Shield, Liverpool đang hướng tới mục tiêu giành chiếc cúp này lần thứ 17 (bao gồm 5 lần đồng nhận giải), đánh dấu lần thứ 25 họ góp mặt tại giải đấu này.

Phong độ của Liverpoool đang có được sự ổn định cao (Ảnh: Getty).

Liverpool có thể đã thua trận chung kết Cúp Liên đoàn vào tháng 3, nhưng họ đã vô địch Premier League một cách áp đảo trong mùa giải đầu tiên dưới thời Arne Slot. Một điềm lành cho trận đấu này là họ chưa bao giờ thua tại Wembley hai lần trong cùng một năm. Tuy nhiên, The Kop chỉ bổ sung thêm một Siêu cúp Anh vào bộ sưu tập danh hiệu của mình kể từ năm 2006.

Nhà đương kim vô địch đã hoàn tất quá trình chuẩn bị trước mùa giải bằng trận đấu đôi với Athletic Bilbao vào đêm 4/8, nơi đội hình chính giành chiến thắng 3-2 sau khi đội B có màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 4-1. Đội bóng của Slot cũng đã đánh bại Preston North End và Yokohama F Marinos, nhưng họ vẫn chưa giữ sạch lưới trong bất kỳ trận giao hữu nào trong số năm trận đã đấu.

Mùa giải Ngoại hạng Anh sẽ khởi tranh tại Anfield vào rạng sáng 16./8, khi nhà vô địch chào đón Bournemouth. Liverpool bắt đầu mùa giải với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Thông tin đội hình

Crystal Palace sẽ chào đón sự trở lại của Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne sau chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải, mang lại những lựa chọn quan trọng cho HLV Glasner. Tuy nhiên, đội bóng thành London sẽ thiếu vắng Chadi Riad và Cheick Doucoure.

Hai tân binh Borna Sosa và Walter Benitez nhiều khả năng sẽ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Glasner được cho là sẽ ưu tiên Tyrick Mitchell ở vị trí hậu vệ cánh trái và Dean Henderson trong khung gỗ. Vị trí tiền vệ trung tâm còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Daichi Kamada, Jefferson Lerma và Will Hughes để đá cặp cùng Wharton.

Liverpool đang có đội hình đầy đủ các cầu thủ (Ảnh: Getty).

Về phía Liverpool, tất cả các bản hợp đồng mới đều đã góp mặt trong giai đoạn tiền mùa giải. Đội hình xuất phát của họ dự kiến sẽ tương tự như trận giao hữu với Bilbao. Vị trí trung vệ vẫn là một mối lo ngại nhỏ khi Virgil van Dijk chưa đạt 100% phong độ. Wataru Endo và Andy Robertson đôi khi đã phải đá cặp cùng Ibrahima Konate trong các trận đấu tiền mùa giải.

Trong khung thành, với việc Alisson vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, Giorgi Mamardashvili nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính sau khi có nhiều buổi tập luyện tiền mùa giải kể từ khi trở về từ Valencia.

Đội hình ra sân dự kiến

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike