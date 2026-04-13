Cửa hàng Tổng thống Donald Trump mở bán dụng cụ pickleball

Trên hệ thống cửa hàng trực tuyến Trump Store, những chiếc vợt pickleball đầu tiên mang thương hiệu của Tổng thống Mỹ đã chính thức lên kệ với mức giá 180 USD (khoảng 4,7 triệu đồng).

Điểm nhấn của dòng sản phẩm này chính là thiết kế đậm chất cá nhân với tên "Trump" cỡ lớn ở chính giữa, hoặc các họa tiết quốc kỳ Mỹ cùng tuyên ngôn quen thuộc "Make America Great Again" (Khiến nước Mỹ vĩ đại hơn). Dấu ấn cá nhân của ông hiện diện rõ nét trên tất cả các mẫu mã, tạo nên sức hút riêng biệt đối với những người ủng hộ.

Không dừng lại ở đó, hệ thống của hàng này còn cung cấp trọn bộ phụ kiện cao cấp bao gồm bóng pickleball với giá 24 USD/trái (khoảng 632.000 đồng) và túi đựng vợt trị giá 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng).

Động thái này đánh dấu sự mở rộng danh mục hàng hóa thể thao của ông Trump, vốn trước đây gần như chỉ tập trung vào bộ môn golf, niềm đam mê lâu năm của vị Tổng thống này.

Quyết định của Tổng thống Mỹ xuất hiện đúng vào thời điểm ngành công nghiệp pickleball đang đứng trước ngưỡng cửa tăng trưởng thần tốc. Theo nghiên cứu "Thị trường trang phục pickleball 2026-2033" của tổ chức Coherent Market Insights phát hành cuối năm 2025, giá trị ngành công nghiệp này ước tính đạt 626,6 triệu USD vào năm 2026 và dự kiến sẽ chạm mốc 1,2 tỷ USD vào năm 2033 trên phạm vi toàn cầu.

Sự bùng nổ này đến từ nhu cầu khổng lồ của người chơi tại Mỹ và các nước lân cận, các chiến lược cạnh tranh quyết liệt và tiến bộ công nghệ trong sản xuất dụng cụ.

Trong bối cảnh đó, việc tận dụng thương hiệu cá nhân để chiếm lĩnh một phần thị trường thiết bị là minh chứng cho sự nhạy bén của ông Donald Trump khi pickleball ngày càng khẳng định sức hút, trở thành bộ môn ưu tiên cho các hoạt động giao lưu và kết nối kinh doanh.

Tuy nhiên, tham vọng của ông Donald Trump với pickleball không chỉ dừng lại ở việc bán dụng cụ. Tại khu nghỉ dưỡng Doonbeg (Ireland), ông đã lên kế hoạch phát triển thêm hệ thống sân chơi hiện đại trong khuôn viên.

Đây được xem là nỗ lực nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh tại khu nghỉ dưỡng này, nơi đã báo lỗ tổng cộng 18,1 triệu USD trong suốt 9 năm kể từ khi được thu mua vào năm 2014.

Thế nhưng, theo tờ Irish Times, kế hoạch xây dựng đang vấp phải một rào cản hy hữu bởi sự xuất hiện của loài ốc sên Vertigo Angustior. Đây là loài ốc sên màu nâu, kích thước siêu nhỏ chỉ từ 1,5 mm đến 2,5 mm, nhưng lại nằm trong danh mục bảo vệ nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU) vì vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.

Hội đồng quận Clare yêu cầu phía ông Donald Trump phải tiến hành một cuộc khảo sát kỹ lưỡng về tác động của các công trình đối với môi trường sống của hàng triệu con ốc sên này trước khi cấp phép.

Dù gặp khó khăn về hạ tầng tại Ireland do vấn đề bảo tồn tự nhiên, việc lấn sân sang mảng kinh doanh thiết bị trực tuyến cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt cược lớn vào pickleball.

Với đặc tính dễ chơi và phù hợp với nhiều đối tượng, pickleball đang trở thành "mỏ vàng" mới mà ông Donald Trump không thể bỏ qua trong chiến lược mở rộng và củng cố đế chế kinh doanh mang tên mình.