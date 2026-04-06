Lý Hoàng Nam: "Cuối năm nay tôi sẽ qua Mỹ để xem họ đánh nhanh đến đâu"

Tối 5/4, Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Lý Hoàng Nam đánh bại Trương Vinh Hiển 2-0 (11-5; 11-6) để đăng quang ngôi vương đơn nam chuyên nghiệp.

Lý Hoàng Nam ăn mừng khi giành ngôi vô địch đơn nam PPA Tour Hanoi Cup (Ảnh: Quyết Thắng).

Dù giành chiến thắng chóng vánh trong trận chung kết, Lý Hoàng Nam thừa nhận anh đã phải đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn. "Tôi rất vui vì chức vô địch này. Khi biết đối thủ là Trương Vinh Hiển, tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ. Hiển thi đấu rất tốt và thực tế từng 2 lần đánh bại tôi ở hệ thống PPA Asia. May mắn là mọi thứ hôm nay diễn ra đúng như lúc tập luyện", Hoàng Nam chia sẻ.

Đáng chú ý, tay vợt số 1 Việt Nam tiết lộ chính chiến thắng của Vinh Hiển trước siêu sao số 2 thế giới Federico Staksrud ở bán kết đã tiếp thêm động lực cho anh để tiến vào trận chung kết.

"Khi nghe tin Hiển thắng Staksrud, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết sức để vào chung kết. Mong ước lớn nhất của tôi là giữ chiếc cúp vô địch này ở lại Việt Nam", tay vợt sinh năm 1997 nói. Hoàng Nam cũng không quên dành lời khen ngợi cho người đàn em và hy vọng Vinh Hiển sẽ sớm có được danh hiệu PPA cá nhân trong năm nay.

Phản ứng về nhận xét của bại tướng Federico Staksrud cho rằng trình độ thực sự phải được kiểm chứng tại Mỹ, Lý Hoàng Nam tỏ ra khá đồng tình. Anh phân tích: "Tôi nghĩ Staksrud nói có lý. Đấu trường bên Mỹ rất khác, từ thời tiết, loại bóng đến điều kiện thi đấu ngoài trời. Các tay vợt hàng đầu khi về Việt Nam cần thời gian thích nghi là điều dễ hiểu".

Federico Staksrud hiện đang là tay vợt số 2 thế giới trên bảng xếp hạng PPA. Sau thất bại ở trận bán kết trước Trương Vinh Hiển, tay vợt người Argentina đã có nhận xét thẳng thắn vào những VĐV Việt Nam "Muốn biết trình độ đến đâu, họ cần qua Mỹ để kiểm chứng".

Đáp lại những phát ngôn của Staksrud, Lý Hoàng Nam đã vạch ra một kế hoạch đầy táo bạo cho tương lai. Thay vì chỉ thi đấu trong khu vực, anh muốn trực tiếp dấn thân vào "cái nôi" của pickleball thế giới.

"Bản thân Nam rất muốn qua Mỹ thi đấu nhưng lịch PPA châu Á hiện quá dày. Tôi dự kiến cuối năm nay sẽ cố gắng sang Mỹ để trực tiếp trải nghiệm xem vận động viên của họ đánh nhanh đến đâu", nhà vô địch PPA Tour Hanoi Cup khẳng định.

Lý Hoàng Nam tiết lộ sẽ sang Mỹ thi đấu vào cuối năm nay (Ảnh: Quyết Thắng).

Tay vợt số 1 Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch trình độ giữa VĐV Việt Nam và những VĐV đến từ Mỹ là quá lớn ở nội dung đánh đôi khi các vận động viên đến từ Mỹ đã thể hiện một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Tuy nhiên, việc các tay vợt Việt Nam chơi xuất sắc ở nội dung đơn là điều rất đáng trân trọng.

Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi sự góp mặt của Lý Hoàng Nam ở các giải đấu PPA được tổ chức tại Mỹ. Đây không chỉ là hành trình cá nhân, mà là bước đi tiên phong mở đường cho các tài năng trẻ như Trương Vinh Hiển có thêm tự tin vươn ra thế giới.