Công bố hệ thống giải đấu golf quốc gia mùa giải 2026

Năm 2025 ghi dấu một mùa giải thành công của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) khi hệ thống thi đấu quốc gia được vận hành ổn định, các giải đấu tổ chức bài bản, chất lượng chuyên môn từng bước được nâng cao. Hai hệ thống giải trọng tâm là VGA Tour và Vietnam Amateur Series được triển khai xuyên suốt, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của golf chuyên nghiệp và phong trào trong nước.

Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) chia sẻ thông tin về các giải đấu chuyên nghiệp (Ảnh: VGA).

Bên cạnh đó, golf Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực khi đăng cai thành công Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tham gia bảo trợ chuyên môn cho nhiều giải đấu quốc tế và phong trào trong nước, góp phần mở rộng môi trường thi đấu và cọ xát cho các vận động viên.

Bước sang mùa giải 2026, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 10 giải chuyên nghiệp, 7 giải nghiệp dư và 6 giải trẻ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng quy mô thi đấu và tăng cường hội nhập quốc tế.

Hệ thống giải chuyên nghiệp VGA Tour và VGA Development Tour

Mùa giải 2026 ghi nhận hơn 10 giải đấu chuyên nghiệp thuộc hai hệ thống VGA Tour và VGA Development Tour, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chiều sâu của golf chuyên nghiệp Việt Nam.

Trong đó, VGA Tour gồm 3 giải đấu trọng điểm: Vietnam Masters, Royal Cup và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc - Giải vô địch quốc gia.

Lịch trình Hệ thống giải Chuyên nghiệp 2026 (Ảnh: VGA).

Đáng chú ý, Vietnam Masters - Giải golf chuyên nghiệp lâu đời nhất Việt Nam, sẽ tiếp tục nằm trong hệ thống thi đấu của Asian Development Tour mùa thứ 3 liên tiếp, khẳng định bước tiến bền vững của golf Việt Nam trên đấu trường khu vực. Với tổng tiền thưởng trên 2 tỷ đồng, Vietnam Masters tiếp tục là giải đấu có mức tiền thưởng cao nhất Việt Nam.

Một điểm nhấn đặc biệt của năm 2026 là sự trở lại của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sau 4 năm chờ đợi. Giải đấu quy tụ các đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở 4 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây đồng thời cũng là Giải vô địch quốc gia trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp năm 2026.

Song song với đó, VGA Development Tour 2026 tiếp tục mở rộng về số lượng và tính cạnh tranh. Bên cạnh các giải đấu quen thuộc như Emerald Cup, Trang An Classic hay Hanoi Open, mùa giải tới sẽ có thêm các giải đấu được tổ chức ở cả 2 miền bắc và nam. Với mục tiêu tạo cơ hội cho các vận động viên chuyên nghiệp Việt Nam có thể thường xuyên thi đấu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và tài chính cho các thử thách lớn hơn trên đấu trường khu vực.

Hệ thống giải nghiệp dư - Vietnam Amateur Series

Sau mùa giải 2025 thành công, Vietnam Amateur Series 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều điểm nhấn với 7 giải đấu dành cho các nhóm vận động viên nghiệp dư khác nhau.

Nổi bật trong đó là sự trở lại của VGA Union Cup, giải đấu đối kháng hai miền nam-bắc, thi đấu theo thể thức đồng đội và lấy cảm hứng từ những sự kiện danh tiếng trên thế giới như như Ryder Cup hay Presidents Cup.

Giải đấu quy tụ các vận động viên single handicap hàng đầu Việt Nam, tranh tài ở các nội dung Foursomes, Four-balls và Single Match. Kể từ lần đầu tổ chức năm 2016, VGA Union Cup đã trải qua 5 mùa giải khởi tranh và dần trở thành “thước đo chuẩn mực” cho các giải đấu đối kháng đồng đội cấp quốc gia.

Lịch trình Hệ thống giải Nghiệp dư 2026 (Ảnh: VGA).

Bên cạnh đó, Giải vô địch các câu lạc bộ golf toàn quốc cũng sẽ trở lại theo chu kỳ 2 năm/lần, với sự tham gia của các câu lạc bộ hàng đầu cả nước. Tương tự lần tổ chức gần nhất vào năm 2024, các nội dung dành cho nam và nữ tiếp tục được tách riêng thành hai giải đấu độc lập, thay vì gộp chung như trước đây.

Sau 1 năm tạm hoãn, Vietnam Mid-Amateur Championship sẽ trở lại trong lịch thi đấu mùa giải 2026. Đây là sân chơi dành cho các vận động viên nghiệp dư ở độ tuổi trưởng thành, không theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Giải đấu theo mô hình Mid-Amateur đã trở nên quen thuộc trên thế giới, được xem là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện hệ thống Vietnam Amateur Series.

Cùng với đó, các giải đấu truyền thống như vô địch nghiệp dư nam-nữ quốc gia và vô địch trung cao niên quốc gia tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống thi đấu nghiệp dư của VGA.

Song song với việc duy trì và nâng cao chất lượng các giải đấu cấp quốc gia, mùa giải 2026 cũng ghi nhận những điều chỉnh trong hệ thống vHandicap, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý thi đấu trong thực tiễn. Các thay đổi này sẽ giúp đơn giản hóa công tác đăng ký, kiểm soát handicap và quản lý kết quả, đặc biệt hỗ trợ hiệu quả cho các giải phong trào do hội golf địa phương tổ chức, qua đó góp phần xây dựng hệ thống thi đấu nghiệp dư đồng bộ, minh bạch và thuận tiện hơn trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống giải trẻ quốc gia - Hanwha Life VGA Junior Tour 2026

Sau 3 năm hình thành và phát triển, VGA Junior Tour đã khẳng định vị thế là nền tảng phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ, góp phần đưa nhiều vận động viên Việt Nam ghi danh trên Bảng xếp hạng Nghiệp dư Thế giới (WAGR) và đóng góp quan trọng cho thành tích của đội tuyển golf quốc gia trong thời gian qua.

Bước sang mùa giải 2026, VGA Junior Tour sẽ có sự đổi mới trong việc phân cấp và tính điểm các giải đấu, với 6 giải đấu chính nằm trong Tier 1. Đồng thời, VGA cũng bảo trợ cho các sự kiện của hội golf địa phương, sân golf và các câu lạc bộ. Các giải đấu trong hệ thống sẽ được nâng tầm quốc tế, mở rộng quy mô mời các vận động viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và sức cạnh tranh.

Lịch trình Hệ thống giải Trẻ 2026 (Ảnh: VGA).

Đặc biệt, mùa giải 2026 đánh dấu sự đồng hành của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life với vai trò nhà tài trợ danh xưng, mang đến một dấu ấn riêng cho hệ thống giải trẻ qua tên gọi Hanwha Life VGA Junior Tour 2026, góp phần thúc đẩy phong trào golf trẻ và nâng tầm trải nghiệm thể thao cho thế hệ vận động viên tương lai.

Trong thời gian tới, VGA và Hanwha Life sẽ từng bước triển khai các giải đấu chuyên nghiệp dành cho thanh thiếu niên ở quy mô quốc gia và quốc tế, mời những golfer trẻ tài năng trong khu vực và thế giới tham dự. Mục tiêu là tạo ra môi trường cọ xát đỉnh cao, giúp các tài năng trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nuôi dưỡng đam mê và từng bước tiệm cận chuẩn mực golf chuyên nghiệp.

Với tầm nhìn dài hạn, sự đồng hành của Hanwha Life cùng VGA được xác định là bước đi chiến lược trong công tác phát triển golf bền vững, bắt đầu từ nhiệm vụ quan trọng nhất: tìm kiếm, đầu tư sớm và ươm mầm thế hệ vận động viên trẻ, hướng tới việc hình thành lớp golfer chuyên nghiệp cho tương lai golf Việt Nam.