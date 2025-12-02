Cơ hội nào để U17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự World Cup?

Sau chiến thắng trước U17 Malaysia vào tối 30/11, U17 Việt Nam đã giành vé tham dự giải U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Cùng với U17 Việt Nam, 15 đội bóng khác góp mặt ở giải đấu này gồm chủ nhà Saudi Arabia, Indonesia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE, Uzbekistan, Trung Quốc, Yemen, Australia, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan.

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử giành vé tham dự World Cup (Ảnh: An An).

16 đội bóng tham dự giải U17 Châu Á 2026 sẽ được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

Điều đáng nói, kể từ năm ngoái, FIFA đã xác định tổ chức giải U17 World Cup thường niên. Ngoài ra, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới còn tăng số đội tham dự lên 48 đội, trong đó, châu Á có 8 suất.

Có nghĩa rằng, 50% số đội bóng tham dự giải U17 châu Á (8/16 đội) sẽ giành vé tham dự World Cup. Điều này mở ra cánh cửa cho bất kỳ đội bóng nào. Chỉ cần vượt qua vòng bảng (lọt vào tứ kết), các đội bóng sẽ có vé tham dự giải đấu thế giới diễn ra ở Qatar.

Ở giải đấu vào năm 2024, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu rất khó với sự xuất hiện của Nhật Bản, Australia và UAE. Trong đó, đội bóng của HLV Cristiano Roland đã thi đấu xuất sắc khi hòa cả 3 trận nhưng vẫn ngậm ngùi dừng bước khi chỉ xếp cuối bảng. Xếp ngay trên U17 Việt Nam là U17 Nhật Bản, U17 UAE, U17 Australia cùng có 4 điểm.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã ở rất gần tấm vé đi tiếp khi dẫn trước U17 UAE ở lượt trận cuối tới phút 87, trước khi Faisal gỡ hòa. Nếu như không có bàn thua đáng tiếc ấy, U17 Việt Nam đã có vé tham dự World Cup.

U17 Việt Nam từng ở rất gần tấm vé tham dự giải U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

U17 Indonesia là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á tham dự giải U17 World Cup khi đứng đầu bảng đấu với sự góp mặt của Hàn Quốc, Yemen và Afghanistan. Sau đó, tới World Cup, đội bóng xứ vạn đảo đã giành chiến thắng lịch sử trước U17 Honduras nhưng vẫn bị loại từ vòng bảng.

Nếu giữ nguyên phong độ hiện tại, cộng thêm có kết quả bốc thăm may mắn, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về tấm vé lịch sử tham dự giải U17 World Cup 2026.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 24/5/2026. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa ấn định thời điểm bốc thăm cũng như nhóm hạt giống.