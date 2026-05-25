CLB “tí hon” của Fabregas gây sốc, lấy vé dự Champions League của AC Milan

Trước vòng đấu cuối cùng, Como xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 68 điểm, kém AC Milan (thứ 3) và AS Roma (thứ 4) 2 điểm. Bằng nỗ lực tuyệt vời, CLB “tí hon” này đã tạo ra kịch bản vô cùng khó tin.

Trong chuyến làm khách tới sân Cremonese vào rạng sáng 25/5, Como đã thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. Đoàn quân của HLV Fabregas đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Đây là trận đấu mà Cremonese chịu tới 3 thẻ đỏ (2 người trên ghế dự bị). Da Cunha (2 bàn), Jesus Rodriguez, Anastasios Douvikas là những người ghi bàn giúp Como giành trọn 3 điểm.

Đáng chú ý, trong trận đấu cùng giờ, AC Milan lại gây thất vọng lớn khi thất bại với tỷ số 1-2 trên sân nhà San Siro. Ở trận đấu này, Rossoneri đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 do công của Saelemaekers. Những tưởng họ sẽ băng băng trên con đường giành vé tham dự Champions League thì sau đó, AC Milan đã thua ngược Cagliari.

Với những kết quả trái ngược lại, Como đã vượt qua AC Milan để xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A khi có 71 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Rossoneri.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Como giành vé tham dự Champions League. CLB đang hồi sinh thần kỳ dưới bàn tay HLV Fabregas. Como mới thăng hạng Serie A ở mùa giải 2024-2025 (sau 21 năm vắng bóng). Việc họ có thể góp mặt ở giải đấu số một châu Âu cấp CLB là điều không ai có thể ngờ tới trước mùa giải này.

Ngoài Como, ba đội bóng khác ở Serie A giành quyền tham dự Champions League là Inter Milan (vô địch), Napoli (á quân) và AS Roma (thứ 3).

AC Milan đã trải qua nửa cuối mùa giải thất vọng cùng cực. Họ từng đua tranh chức vô địch Serie A với Inter Milan trong nửa đầu mùa giải. Tuy nhiên, giờ đây, đội bóng áo đỏ đen thậm chí không giành nổi vé dự Champions League.

Đội bóng của HLV Massimiliano Allegri sẽ cùng Juventus đại diện cho Serie A tham dự Europa League mùa giải tới. Trong khi đó, Atalanta tham dự Europa Conference League.

Ba đội bóng Cremonese, Verona và Pisa phải xuống hạng. Ở chiều ngược lại, Venezia, Frosinone và đội thắng ở cặp Monza/ Catanzaro sẽ lên chơi ở Serie A mùa giải tới.