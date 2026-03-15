Cầu thủ ở Serie A bỗng dưng đột quỵ khi đang thi đấu, CĐV bàng hoàng tột độ

Sự cố xảy ra khi trận đấu thuộc vòng 29 Serie A giữa Napoli và Lecce vào đêm qua. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút nữa là kết thúc, Lecce đang nỗ lực tìm bàn gỡ khi được hưởng một quả đá phạt ở vị trí nguy hiểm.

Banda bỗng dưng đổ gục xuống sân khi đang thi đấu (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, ngay trước khi tình huống đá phạt được thực hiện, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện bất ngờ phát hiện Banda ngã gục xuống mặt sân. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu để đội ngũ y tế chạy vào hỗ trợ. Cả sân bàng hoàng tột độ, cầu chúc cho tiền vệ của Lecce vượt qua lưỡi hái tử thần.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa cáng và xe điện vào sân để sơ cứu cho cầu thủ 25 tuổi. Sau vài phút chăm sóc, tuyển thủ Zambia được đưa rời sân bằng xe điện và chuyển lên xe cứu thương túc trực sẵn tại sân vận động.

Toàn bộ khán giả trên sân Diego Armando Maradona đã đứng dậy vỗ tay khi Banda được đưa đi cấp cứu. Những thông tin ban đầu cho biết cầu thủ này vẫn tỉnh táo, mang lại tín hiệu tích cực trước khi anh được đưa đi kiểm tra y tế chi tiết hơn.

Về diễn biến trận đấu, Lecce là đội mở tỷ số rất sớm khi Jamil Siebert ghi bàn chỉ sau 3 phút, khiến các cổ động viên đội chủ nhà lặng im.

Ngay lập tức, cầu thủ người Zambia đã được chuyển tới bệnh viện (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Napoli đã lội ngược dòng trong hiệp hai. Tiền đạo Rasmus Hojlund nhanh chóng san bằng tỷ số chỉ 1 phút sau khi bóng lăn trở lại. Khoảng hơn 20 phút trước khi hết giờ, Matteo Politano đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng do HLV Antonio Conte dẫn dắt.

Kết quả này khiến Napoli, nhà đương kim vô địch Serie A, vẫn kém đội đầu bảng Inter Milan 9 điểm. Họ đồng thời chỉ còn kém AC Milan 1 điểm, dù đối thủ cùng thành phố mới thi đấu ít hơn 1 trận.

Trong khi đó, Lecce vẫn phải tiếp tục cuộc chiến trụ hạng khi khoảng cách giữa họ với nhóm xuống hạng chỉ là 3 điểm.