Trận đấu CLB bóng đá nữ TPHCM gặp CLB Hwacheon KSPO diễn ra ngày 7/11, tại Kolkata (Ấn Độ). Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa giải 2026-2027.

CLB bóng đá nữ TPHCM đã bị loại (Ảnh: AFC).

Dù rất cố gắng, nhưng CLB bóng đá nữ TPHCM vẫn nhận thất bại 1-3. Đội bóng nữ đến từ TPHCM chỉ để thủng lưới bàn đầu tiên ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp một. Người ghi bàn cho CLB Hwacheon KSPO là Lee Su Bin .

Tuy nhiên, sau bàn thua này, đội bóng đá nữ TPHCM buộc phải đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Khi đó, đội bóng Hàn Quốc có khoảng trống để xuyên thủng hàng thủ của CLB nữ TPHCM.

Đội bóng đá nữ TPHCM không thể vượt qua CLB Hwacheon KSPO của Hàn Quốc (Ảnh: ASEAN Football).

Đầu hiệp hai, Hwacheon KSPO ghi liên tiếp hai bàn ở những phút đầu hiệp. Lee Su Bin nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54. Đến phút 56, Tanaka ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng Hàn Quốc.

CLB bóng đá nữ TPHCM chỉ gỡ được một bàn ở phút 59, do công của Đậu Nguyễn Quỳnh Anh.

Thất bại chung cuộc 1-3 trước Hwacheon KSPO khiến CLB bóng đá nữ TPHCM trải qua trận thua thứ ba liên tục ở vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa này. Đại diện của bóng đá nữ Việt Nam đứng cuối bảng B và chính thức bị loại.