Trận đấu giữa CLB bóng đá nữ TPHCM và CLB Đông Bengal diễn ra tối 1/11, trên sân Kishore Bharati Krirangan, tại Kolkata (Ấn Độ). Đây là trận đấu thuộc bảng B, Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League) 2026-2027.

Đội nữ TPHCM (áo đỏ) thua CLB Đông Bengal (Ảnh: AFC).

Thi đấu trên sân của đối phương, CLB bóng đá nữ TPHCM gặp nhiều khó khăn. Đông Bengal FC mở tỷ số ở phút 21, sau pha đá phạt đền thành công của Ikwaput.

Đến phút 34, Ikwaput lại ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB bóng đá nữ Đông Bengal, đẩy CLB bóng đá nữ TPHCM vào thế khó khăn.

Bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một, CLB bóng đá nữ TPHCM đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp hai. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Cảnh (người được đăng ký thay cho HLV Đoàn Thị Kim Chi) gỡ được một bàn ở phút 60.

CLB bóng đá nữ TPHCM rơi vào bảng đấu rất nặng (Ảnh: AFC).

Người ghi bàn cho CLB bóng đá nữ TPHCM trong tình huống này là Đậu Nguyễn Quỳnh Anh, thu ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Dù vậy, bàn thắng này vẫn không thể giúp CLB bóng đá nữ TPHCM tránh được thất bại chung cuộc.

Thua trận ra quân, CLB bóng đá nữ TPHCM tạm xếp cuối bảng B. Ở trận đấu còn lại trong ngày 1/11, cũng thuộc bảng đấu này, CLB April 25 (Triều Tiên) giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hwacheon KSPO (Hàn Quốc).

Ở trận đấu tiếp theo, CLB nữ TPHCM sẽ gặp đội bóng rất mạnh April 25 vào ngày 4/11. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 3 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.