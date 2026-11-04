So với CLB bóng đá nữ TPHCM, đội nữ April 25 được đánh giá cao hơn hẳn. CLB April 25 đến từ Triều Tiên, nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á.

CLB bóng đá nữ TPHCM thua đậm CLB April 25 (Ảnh: ASEAN Football).

Trận đấu diễn ra chiều nay (4/11), trên sân Kishore Bharati Krirangan, tại Kolkata (Ấn Độ). Đây là trận đấu thuộc vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League) 2026-2027.

Không ngạc nhiên khi April 25 chơi lấn lướt ngay từ đầu. Bóng mới lăn 8 phút, đội bóng nữ đến từ Triều Tiên đã có bàn thắng mở tỷ số, được ghi từ chấm phạt đền, do công của Myong Yu Jong.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua này, CLB bóng đá nữ TPHCM thua tiếp bàn thứ hai. Người ghi bàn cho April 25 là Jong Pok Yong ở phút 18.

Đội bóng đá nữ TPCHM đang tham dự Cúp C1 châu Á 2026-2027 (Ảnh: CLB bóng đá nữ TPHCM).

Sang hiệp hai, ưu thế trên sân vẫn nghiêng hẳn về phía đội bóng đến từ Triều Tiên. CLB bóng đá nữ April 25 ghi thêm 4 bàn thắng nữa, lần lượt nhờ công của Jon Ryong Jong ở phút 48, Choe Song Gyong ở phút 71, Ri Su Yang ở phút 87 và Choe Song Gyong ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai.

Chung cuộc, CLB April 25 giành chiến thắng chung cuộc 6-0. Thắng trận này, đội bóng đá nữ Triều Tiên có 6 điểm sau hai trận toàn thắng, tạm dẫn đầu bảng B.

Trong khi đó, CLB bóng đá nữ TPHCM trải qua trận thua thứ hai liên tiếp. Đại diện của bóng đá nữ Việt Nam tại Cúp C1 châu Á mùa này chưa có điểm nào, để thủng lưới 8 bàn, trong khi mới chỉ ghi được một bàn. CLB bóng đá nữ TPHCM đang xếp cuối bảng B.

Nguy cơ đội bóng đá nữ TPHCM bị loại hiện rất cao. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra ngày 7/11, CLB bóng đá nữ TPHCM gặp đội bóng mạnh Hwacheon KSPO (Hàn Quốc). Đội bóng xếp cuối bảng chắc chắn sẽ bị loại.