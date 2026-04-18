Cựu HLV CLB Nam Định bất ngờ bị sa thải ngay trước World Cup 2026

HLV Herve Renard là người có công giúp đội tuyển Saudi Arabia giành vé tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, vào hôm qua (17/4), chiến lược gia người Pháp đã bất ngờ lĩnh trát sa thải từ Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia.

Đây là quyết định khiến nhiều người khó hiểu bởi chỉ còn hai tháng nữa giải đấu bóng đá số một hành tinh sẽ diễn ra. Lý do bởi đội tuyển Saudi Arabia thi đấu khá tệ trong thời gian qua khi hứng chịu thất bại ba trận liên tiếp trước Serbia, Ai Cập (giao hữu) và Jordan (cúp Ả rập).

HLV Herve Renard trở lại dẫn dắt Saudi Arabia lần thứ hai vào năm 2024. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã giúp đội bóng Tây Á thi đấu thành công ở World Cup 2022, trong đó nổi bật là chiến thắng trước Argentina (đội sau đó lên ngôi vô địch).

Sau khi rời đội tuyển Saudi Arabia, ông có một năm dẫn dắt đội tuyển nữ Pháp trước khi quay lại công việc ở đất nước Tây Á thay thế HLV Roberto Mancini. HLV 55 tuổi đã giúp Saudi Arabia giành vé tham dự World Cup 2026 thông qua vòng loại thứ 4.

Trong quá khứ, HLV Herve Renard từng có hai năm dẫn dắt CLB Nam Định vào năm 2004 nhưng chỉ trụ lại vài tháng. Ngoài ra, ông cũng thành công ở đội tuyển Zambia và Bờ Biển Ngà với những chức vô địch cúp châu Phi vào năm 2012 (Zambia) và 2015 (Bờ Biển Ngà).

Có thông tin cho rằng cựu tuyển thủ Hy Lạp Georgios Donis là ứng cử viên hàng đầu thay thế HLV Herve Renard dẫn dắt đội tuyển Saudi Arabia ở World Cup. Hiện tại, HLV Donis làm việc ở CLB Al Khaleej ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Ở World Cup 2026, Saudi Arabia nằm chung bảng với Tây Ban Nha, Uruguay và Cape Verde. Tất cả các trận đấu của họ ở vòng bảng đều diễn ra ở Mỹ.