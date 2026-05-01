CLB Nam Định thắng dù vắng Xuân Son, Hoàng Hên tỏa sáng cùng Hà Nội FC

Tiếp đón CLB Công an TPHCM trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình), huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không tung ra đội hình mạnh nhất khi để tiền đạo Xuân Son ngồi ghế dự bị. Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và tạo ra không ít tình huống sóng gió về khung thành đội khách.

Phút 26, Brenner có pha thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, vượt qua được sự truy cản của thủ thành Patrick Lê Giang nhưng hậu vệ của CLB Công an TPHCM vẫn kịp thời lui về hỗ trợ đội nhà sau tình huống căng ngang của tiền đạo người Brazil.

Thế trận diễn ra cân bằng trong suốt hiệp 1 ở trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an TPHCM (Ảnh: Quang Đương).

Một phút sau, Brenner tiếp tục băng xuống đón đường chuyền của đồng đội và đối mặt thủ thành Lê Giang. Sau pha dứt điểm không thành công, Brenner chuyền cho A Mit dứt điểm tung lưới đội khách nhưng bàn thắng bị từ chối khi trọng tài xác định có lỗi việt vị của tiền đạo người Brazil trước đó.

Phút 34, thủ thành Lê Giang tiếp tục thể hiện sự tập trung cao độ khi xuất sắc bay người cản phá pha đá phạt góc rất khó chịu của Hồng Duy. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng vào lưới của đội khách Công an TPHCM (Ảnh: Quang Đương).

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi ép sân và thế bế tắc đã được phá vỡ ở phút 52. Đó là tình huống mà pha dứt điểm không tốt của Tuấn Anh trong vòng cấm vô tình trở thành đường chuyền cho Brenner băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội nhà.

Sau bàn thua, các cầu thủ CLB Công an TPHCM cố gắng dâng cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà tuy nhiên gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Trong khi đó CLB Nam Định sau bàn thắng mở tỷ số đã thi đấu hứng khởi hơn và liên tục phối hợp đưa được bóng vào vòng 16m50 gây ra sóng gió cho đối thủ.

Phút 81, sai lầm của hàng thủ đội khách giúp Văn Vĩ dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 và đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Chiến thắng này giúp CLB Nam Định tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 37 điểm sau 21 vòng đấu.

Văn Vĩ và các đồng đội ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho CLB Nam Định (Ảnh: Quang Đương).

Trong khi đó, trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tiếp tục chứng kiến một chiến thắng cho đội chủ nhà, trong ngày Hoàng Hên ghi dấu ấn. Ngay phút thứ 3, Hà Nội FC đã có bàn mở tỷ số khi Hoàng Hên tạt bóng tốt vào vòng cấm từ quả đá phạt để Anh Tiệp bật cao đánh đầu ghi bàn thắng cho đội nhà.

Bị thủng lưới sớm nhưng SHB Đà Nẵng vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 21, từ sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà, Milan Makaric dễ dàng đệm bóng cận thành để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trận đấu tiếp tục diễn ra trong thế cân bằng ở những phút sau đó. Tưởng như hiệp 1 khép lại với tỷ số hoà thì Phạm Xuân Mạnh tận dụng tốt tình huống chuyền bóng của Công Nhật để giúp Hà Nội FC tái lập thế dẫn bàn ở phút 45.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Đà Nẵng dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng hàng thủ của đội chủ nhà chơi chặt chẽ và lần lượt hoá giải các đường lên bóng của đội khách. Phút 70, hy vọng gỡ hoà của SHB Đà Nẵng trở nên khó khăn khi trung vệ Đức Anh phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng thô bạo Passira của Hà Nội FC.

Hà Nội FC tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Công nghệ VAR can thiệp và cầu thủ của SHB Đà Nẵng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi hành vi. Việc chơi thiếu người khiến CLB Đà Nẵng bế tắc trong khâu tấn công, trong khi Hà Nội FC cũng không tạo thêm được tình huống nguy hiểm dù có lợi thế hơn người ở những phút sau đó.

Chung cuộc Hà Nội FC vẫn đảm bảo được tỷ số 2-1 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 với 39 điểm sau 21 vòng đấu, trong khi SHB Đà Nẵng vẫn nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng với chỉ 13 điểm.