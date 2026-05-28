CLB hạng hai Thái Lan lên tiếng về lý do bổ nhiệm HLV Park Hang Seo

“Tại sao lại chọn một HLV Hàn Quốc?”, đó là câu hỏi được đặt ra với Chủ tịch CLB Kanchanaburi, Prawat Kithammakunnit, trong những ngày qua. Nên nhớ, trong quá khứ, rất hiếm HLV người Hàn Quốc thành công ở xứ sở chùa vàng. Người đứng đầu CLB Kanchanaburi đã có buổi trả lời phỏng vấn trên trang chủ của CLB.

CLB Kanchanaburi muốn phát triển theo phong cách Hàn Quốc, với lối chơi kỷ luật, cường độ cao (Ảnh: Kanchanaburi).

Ông có thể nêu lý do bổ nhiệm HLV Park Hang Seo?

- Ban đầu, chúng tôi cân nhắc xây dựng CLB theo “kiểu Nhật Bản” hoặc “kiểu Hàn Quốc”. Tôi tin rằng bóng đá Thái Lan có thể học hỏi và phát triển theo mô hình của hai nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi theo con đường phát triển “kiểu Hàn Quốc”. Đó là sự phát triển dựa theo kỷ luật và cường độ, đó là điều mà Kanchanaburi rất cần thiết.

Ông kỳ vọng gì ở HLV Park Hang Seo?

- Những gì HLV Park Hang Seo có thể mang lại không chỉ là thay đổi chiến thuật trên sân cỏ, mà là cuộc cải tổ toàn diện, tạo ra bản sắc của CLB. Trọng tâm huấn luyện của CLB dưới thời HLV Park sẽ là nâng cao cường độ huấn luyện, để đảm bảo các cầu thủ có thể lực tốt, đáp ứng tiêu chuẩn bóng đá Hàn Quốc.

Điều này cũng đi kèm với việc rèn luyện, nghiêm khắc ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó là những yếu tố then chốt, tạo nên sự phát triển bền vững. Hơn nữa, CLB cũng triển khai hệ thống tuyển trạch mới, để nâng cao hiệu quả trong việc tuyển chọn những cầu thủ chất lượng cao, phù hợp với triết lý của đội bóng và yêu cầu của HLV, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Ở CLB Kanchanaburi, HLV Park Hang Seo sẽ được trao toàn quyền trong việc lựa chọn cầu thủ, tập trung phát triển, bồi dưỡng các cầu thủ trẻ, thay vì mạnh tay chi tiền mua những cầu thủ nổi tiếng nhưng có thể không phù hợp với đội bóng.

HLV Park Hang Seo được xem là người đặt nền móng cho sự phát triển của CLB Kanchanaburi (Ảnh: Mạnh Quân).

Mục tiêu dài hạn của CLB với HLV Park Hang Seo là gì?

- Một trong những mục tiêu quan trọng trong thỏa thuận với HLV Park Hang Seo là “chuyển giao kiến thức”. HLV Park có một trợ lý người Thái Lan tài năng, người sẽ học hỏi, phát triển hệ thống và phương pháp làm việc của HLV người Hàn Quốc.

CLB đã đưa HLV Panupong Wongsa vào thành phần ban huấn luyện, để học hỏi HLV Park Hang Seo. Ông ấy sẽ là người kế vị sau khi HLV người Hàn Quốc ra đi.

Chúng tôi sẽ xây dựng đội hình với nền móng từ học viện. Một đội ngũ HLV đến từ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ toàn diện trong việc xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của Kanchanaburi. CLB tin rằng đó là hướng phát triển lâu dài.

Mục tiêu của Kanchanaburi rất rõ ràng. Trong năm đầu tiên, chúng tôi sẽ phấn đấu thăng hạng lên giải vô địch quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng một đội bóng kỷ luật, mạnh mẽ, có khả năng duy trì thành công ở giải đấu hàng đầu trong tương lai.