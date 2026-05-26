Báo Hàn Quốc bình luận sau khi HLV Park Hang Seo tái xuất ở tuổi 67

“HLV Park Hang Seo, người được biết đến là người hùng của bóng đá Việt Nam, đã vượt qua rào cản tuổi tác khi quyết định tái xuất băng ghế huấn luyện ở tuổi 67”, tờ MT (Hàn Quốc) bình luận về việc HLV Park Hang Seo nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi ở giải hạng 2 Thái Lan theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

HLV Park Hang Seo quyết định tái xuất ở tuổi 67 để dẫn dắt CLB Kanchanaburi (Ảnh: Kanchanaburi).

Theo tờ MT, CLB Kanchanaburi đã thuyết phục HLV Park Hang Seo trong thời gian dài, trước khi nhận được cái gật đầu từ ông. HLV sinh năm 1959 đang tạm thời đóng vai trò tổng quản lý của đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2026. Do đó, ông sẽ chỉ tiếp quản công việc ở CLB Kanchanaburi sau khi đội tuyển xứ kim chi dừng lại hành trình ở World Cup.

Tờ MT tiếp tục bình luận: “HLV Park Hang Seo đã viết nên câu chuyện huyền thoại cùng bóng đá Việt Nam. Sau giai đoạn thành công tại đây, ông quyết định ra đi vào năm 2023. Thực tế, việc HLV Park lựa chọn dẫn dắt CLB Thái Lan ở thời điểm này là bất ngờ lớn. Đã có nhiều thông tin cho rằng ông sẽ tiếp tục làm việc ở nơi quen thuộc tại Việt Nam nhưng cuối cùng, HLV 67 tuổi lại quyết định chọn tìm kiếm thử thách ở nơi ông chưa từng làm việc”.

Tờ News Nate nhấn mạnh: “Thị trường Thái Lan là nơi hiếm hoi mà các HLV Hàn Quốc chưa gặt hái được thành công. Vì vậy, rất hiếm chiến lược gia tới từ xứ kim chi dám mạo hiểm lựa chọn làm việc ở xứ chùa vàng. Việc nhận lời dẫn dắt CLB hạng 2 Thái Lan Kanchanaburi cho thấy HLV Parkr Hang Seo là người dám đương đầu với thử thách.

HLV Park Hang Seo đã giữ lời hứa không làm công tác huấn luyện ở Việt Nam (Ảnh: KBS).

CLB Kanchanaburi sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để trở lại giải vô địch Thái Lan và trở thành CLB hàng đầu ở xứ chùa vàng trong vòng 5 năm tới. Họ xem việc bổ nhiệm HLV Park Hang Seo là nước cờ quan trọng trong kế hoạch này”.

Tờ Joongang cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ có “sự khởi đầu mới” khi đồng ý dẫn dắt CLB Kanchanaburi theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm. Tờ báo này cho rằng HLV người Hàn Quốc đã quyết định tới Thái Lan làm việc sau khi cân nhắc nhiều yếu tố.

Tờ Joongang bình luận: “Đầu tiên, HLV Park Hang Seo đã giữ lời hứa không đảm nhận bất kỳ vai trò huấn luyện nào ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Đó là quyết định nhằm tạo mọi điều kiện cho người kế nhiệm. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng muốn “tấn công trực diện” vào thị trường Thái Lan, nơi vốn được xem là mảnh đất khó khăn với các HLV Hàn Quốc.

HLV Park dự định áp dụng các hệ thống bóng đá tiên tiến của Hàn Quốc, bao gồm chế độ ăn uống, thể lực và phân tích hiệu suất dựa trên dữ liệu, vào CLB Thái Lan. Mặc dù bước vào thị trường Thái Lan nhưng HLV Park Hang Seo sẽ không bao giờ từ bỏ mối liên hệ quý giá với bóng đá Việt Nam”.