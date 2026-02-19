CLB CAHN bị loại nghiệt ngã ở Cúp châu Á, HLV Mano Polking lên tiếng

Ở trận lượt về vòng 1/8 diễn ra tối 18/2, tại Singapore, CLB CAHN thua Tampines Rovers (Singapore) 1-3. Tuy nhiên, ở trận lượt đi, CLB CAHN bị xử thua 0-3. Chung cuộc, đội bóng đại diện cho V-League thua 1-6.

Điều đáng nói ở chỗ, CLB CAHN từng thắng Tampines Rovers đến 4-0 ở lượt đi, nhưng họ lại bị xử thua 0-3, do có hai cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio Alves China không đủ điều kiện ra sân trong trận này, nhưng họ vẫn ra sân.

HLV Mano Polking (Ảnh: CLB CAHN).

Stefan Mauk và Rogerio Alves China nhận 3 thẻ vàng ở 3 trận khác nhau tại vòng bảng, họ bị “treo giò” ở trận lượt đi vòng 1/8.

Dù vậy, AFC không trực tiếp thông báo với CLB CAHN, họ để cho các đội tham gia Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2025-2026 tự kiểm tra. CLB CAHN không phát hiện điều này, họ vô tình sử dụng Stefan Mauk và Rogerio Alves China.

Sau khi bị loại, HLV Mano Polking của CLB CAHN thốt lên: “Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng việc chiến thắng ở trận lượt đi không được công nhận, sau đó bị xử thua đã làm thay đổi cục diện trận đấu vòng 1/8. Chúng tôi từ vị thế của người đang dẫn 4 bàn, trở thành người phải rượt đuổi 4 bàn”.

CLB CAHN bị loại nghiệt ngã ở vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (Ảnh: CLB CAHN).

“Điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cầu thủ CLB CAHN. Chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, chấp nhận mạo hiểm, nhưng việc chơi thiếu người đã khiến mọi kế hoạch của chúng tôi sụp đổ.

Ở cấp độ này, việc thi đấu khi chỉ còn 10 người trước mọi đối thủ, trong bối cảnh đối thủ ấy đang có lợi thế tinh thần là điều vô cùng bất lợi”, HLV Mano Polking nói tiếp.

Sau khi bị loại khỏi Cúp C2 châu Á 2025-2026, CLB CAHN không còn hiện diện ở sân chơi quốc tế trong mùa giải hiện tại, họ chỉ còn các mục tiêu ở giải trong nước.

Dù thua rất nghiệt ngã, nhưng HLV Mano Polking vẫn dành những lời động viên các cầu thủ: “Các cầu thủ của tôi vẫn xứng đáng được nhận những lời động viên, họ đã cố gắng đến phút cuối cùng, kể cả khi mọi thứ không còn đứng về phía chúng tôi”.

“Kết quả hôm nay khiến chúng tôi đau đớn, nhưng đây là bài học lớn cho chúng tôi, cả về chuyên môn lẫn việc nắm bắt các quy định của giải đấu. Bóng đá đôi khi rất nghiệt ngã”, vẫn là lời của HLV Mano Polking.