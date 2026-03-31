Chơi ấn tượng trước Bulgaria, Indonesia gửi thông điệp mạnh mẽ ở AFF Cup

Mặc dù kém Bulgaria tới 34 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng tuyển Indonesia đã có một trận đấu sòng phẳng với đội bóng đến từ châu Âu ở trận chung kết FIFA Series 2026 diễn ra vào tối 30/3.

Đội bóng xứ vạn đảo nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận khá tốt trong khoảng nửa giờ đầu tiên của hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt lại đến từ sai lầm cá nhân, khi Kevin Diks phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 38, tạo điều kiện để Marin Petkov của Bulgaria mở tỷ số trước.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) đã có màn trình diễn tốt nhưng để thua cay đắng trước Bulgaria khi phải chịu một quả phạt đền trong hiệp 1 (Ảnh: CNN Indonesia).

Dù bị dẫn bàn, các học trò của HLV John Herdman vẫn giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát trong suốt hiệp 2. Không ít cơ hội đã được tạo ra, nhưng lần lượt các pha dứt điểm của Ole Romeny hay Rizky Ridho vẫn không thắng được thủ thành của Bulgaria. Chung cuộc tuyển Indonesia nhận thất bại sít sao 0-1 trước Bulgaria và lỡ cơ hội giành ngôi vương FIFA Series 2026.

Mặc dù đội nhà thua trận, truyền thông Indonesia vẫn dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV John Herdman. "Thất bại trong trận chung kết chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng với giới chuyên môn lẫn CĐV Indonesia, đây không phải là bước lùi.

Ngược lại, HLV John Herdman cho chúng ta niềm tin rằng ông đang đặt nền móng cho một tập thể giàu tính tổ chức, bản lĩnh và có khả năng cạnh tranh ở những sân chơi lớn hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh bóng đá Indonesia đang trên đà chuyển mình, trận thua trước Bulgaria là rất cần thiết, để đội tuyển “Garuda” hoàn thiện hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu dài hạn”, tờ Bola bình luận.

Đáng chú ý, trước trận thua Bulgaria, các cầu thủ Indonesia đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước Saint Kitts & Nevis. Màn trình diễn của đội bóng xứ vạn đảo được xem là thông điệp họ sẵn sàng lật đổ ngôi vương của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng 7 tới đây.

"Dù thua nhưng vẫn đáng được trân trọng. Hơi tiếc khi chơi hay nhưng để thua. Bị dẫn bàn trước và đối thủ đổ bê tông ở hàng phòng ngự khiến chúng ta gặp khó khăn. Tiếp tục phấn đấu để giành chức vô địch AFF Cup 2026 sắp tới", tài khoản Skak Matt bày tỏ.

"Đối đầu với một đội bóng châu Âu hạng 87 thế giới mà chúng ta khiến họ chỉ biết phòng ngự, lùi sâu trên sân nhà thì đó là một tín hiệu tốt. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là chức vô địch AFF Cup 2026", tài khoản Yudhaa đồng quan điểm