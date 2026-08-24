Thái Lan có động thái bất ngờ sau trận thua đội tuyển Việt Nam

Sau thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup vào tối 22/8, đội tuyển Thái Lan đã quyết định không vội sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu lượt về.

Đội tuyển Thái Lan tập luyện sau trận thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAT).

Thay vào đó, đoàn quân của HLV Anthony Hudson nhanh chóng trở lại sân tập tại Bangkok vào hôm qua (23/8). Toàn đội Thái Lan chia thành hai nhóm. Đội hình xuất phát tập trung vào phục hồi, còn các thành viên còn lại tập luyện đầy đủ. Buổi tập kéo dài chừng 1 tiếng.

Trước buổi tập, tiền đạo Yotsakorn Burapha cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Cá nhân tôi cũng có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, Thái Lan lại không thể tận dụng cơ hội.

Nếu chúng tôi ghi bàn trong hiệp 1, mọi thứ có thể dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã trôi qua, chúng tôi cần phải tập trung vào trận lượt về. Nếu toàn đội đoàn kết, tập trung chiến đấu thì không có nhiệm vụ nào khó khăn cả.

Tôi hy vọng Thái Lan sẽ làm nên lịch sử ngay trong chuyến làm khách tới sân của Việt Nam. Tôi muốn người hâm mộ ủng hộ hết mình đội bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giành chức vô địch”.

Đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế trước Thái Lan trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong khi đó, hậu vệ Oussama Thiangkham cho biết: “Tôi rất thất vọng về kết quả trận đấu nhưng toàn đội đã cố gắng hết sức. Thật đáng tiếc khi Thái Lan không thể tận dụng những cơ hội, còn đội tuyển Việt Nam lại thi đấu quá sắc bén. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan vẫn còn trận lượt về ở phía trước.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để có kết quả tốt. Toàn đội cần nhìn nhận sai lầm ở trận đấu trước, để cải thiện. Chuyến làm khách tới sân của Việt Nam rất khó khăn nhưng không có nhiệm vụ nào là không thể”.

Theo dự kiến, toàn đội Thái Lan sẽ sang Việt Nam vào hôm nay (24/8). Vào tối qua (23/8), đội tuyển Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về vào lúc 20h ngày 26/8. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua với cách biệt quá 1 bàn là sẽ vô địch.