CĐV phủ kín sân Hàng Đẫy trong ngày CLB CAHN thắng Nam Định

Tối 10/5, sân vận động Hàng Đẫy trở thành tâm điểm của bóng đá cả nước khi tổ chức trận cầu đinh vòng 22 V-League giữa đội đầu bảng Công an Hà Nội (CAHN) và đối thủ đầy duyên nợ CLB Nam Định.

Ngay từ chiều, các ngả đường dẫn về sân vận động Hàng Đẫy đã được nhuộm màu áo của cổ động viên hai đội. Những dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ vào sân tạo nên một khung cảnh hiếm thấy tại V-League trong nhiều năm qua.

Ông Lê Văn Hoàng (64 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa), một cổ động viên gạo cội của bóng đá Thủ đô, xúc động chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi thấy V-League có một trận đấu mà sức hấp dẫn lại kinh khủng như vậy.

Tôi đến từ rất sớm nhưng đã thấy đông đảo người hâm mộ của cả hai CLB xếp hàng trật tự. Phải nói bóng đá Việt Nam đang ngày càng phát triển, không chỉ về chuyên môn mà cả về văn hóa cổ vũ của các cổ động viên".

Đáp lại sự kỳ vọng của khán giả, CAHN và Nam Định đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao với lối chơi tấn công rực lửa. Trong một trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vô địch, áp lực là cực lớn, nhưng cả hai đội bóng đều chọn cách chơi sòng phẳng.

Sau 90 phút rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính, đội bóng ngành Công an đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2. "Người hùng" của đội chủ nhà không ai khác chính là tiền đạo trẻ Đình Bắc. Cầu thủ sinh năm 2004 tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với một cú đúp bàn thắng.

Đáng chú ý, đây là trận thứ 6 liên tiếp Đình Bắc nổ súng (tổng cộng 10 pha lập công), giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội của mùa giải năm nay. Sự trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc không chỉ là tin vui cho CLB CAHN mà còn là tín hiệu tích cực cho hàng công của đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng quan trọng này giúp CLB CAHN củng cố vị trí số một trên bảng xếp hạng với 57 điểm sau 22 trận. Hiện tại, họ đã bỏ xa đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel tới 11 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay thầy trò HLV Alexandre Polking.

Trên lý thuyết, chỉ cần giành thêm một chiến thắng ở lượt trận tiếp theo gặp CLB Thanh Hóa, chiếc cúp vô địch V-League 2025-2026 sẽ chính thức thuộc về CLB Công an Hà Nội mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ bám đuổi.

Trận đấu tối 10/5 không chỉ đơn thuần là một trận thắng về mặt điểm số, mà nó còn khẳng định giá trị của V-League khi sức hút từ chuyên môn đã kéo khán giả đến sân chật kín. Một cái kết đẹp cho mùa giải đang dần hiện ra với đội bóng Thủ đô trong sự thăng hoa của những tài năng trẻ và niềm tin từ người hâm mộ.