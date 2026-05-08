Ngoại binh toả sáng, SHB Đà Nẵng giành 3 điểm quan trọng ở V-League

Tiếp đón Becamex TPHCM trên sân nhà ở vòng 22 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 8/5, CLB SHB Đà Nẵng đặt quyết tâm lớn giành chiến thắng khi đội bóng sông Hàn không còn đường để lùi trong cuộc đua trụ hạng.

Sự tự tin cùng lối chơi tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà đã phát huy hiệu quả khi tạo ra rất nhiều tình huống ghi bàn ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Phút 27, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đã tạo ra sự khác biệt với bàn mở tỷ số của Nguyên Hoàng sau đường chuyền thuận lợi của Đình Duy bên cánh trái.

Nguyên Hoàng mở tỷ số cho CLB Đà Nẵng ở phút 27 (Ảnh: CLB Đà Nẵng).

Ba phút sau, lưới của đội khách lại tiếp tục rung lên nhưng rất may công nghệ VAR vào cuộc và từ chối bàn thắng khi xác định Đình Duy đã mắc lỗi việt vị trước đó.

Phút 45+2, SHB Đà Nẵng có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Từ đường chuyền của Quế Ngọc Hải, Makaric xử lý kỹ thuật vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc gần, không cho thủ môn Minh Toàn có cơ hội cản phá.

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục thuộc về đội chủ nhà với những pha tổ chức phản công nhanh khi đội khách buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy các pha dứt điểm của Makaric thiếu sự chính xác cần thiết để gia tăng cách biệt.

Niềm vui của các cầu thủ Đà Nẵng sau khi đánh bại Becamex TP.HCM (Ảnh: CLB Đà Nẵng).

Tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, qua đó giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng LPBank V-League 2025-2026. Sau vòng 22, CLB Đà Nẵng vẫn xếp vị trí thứ 13 và rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên là Becamex TPHCM xuống còn 5 điểm.

Với việc vẫn còn 4 vòng đấu phía trước, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn còn cơ hội để trụ hạng mùa này với điều kiện giành tối đa số điểm cũng như trông chờ các đối thủ xếp trên như Becamex TPHCM, CLB Thanh Hoá hay HA Gia Lai sảy chân.

Đội hình xuất phát

SHB Đà Nẵng: Văn Toản, Phi Long, Ngọc Hải, Hồng Phúc, Văn Sơn, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Đình Duy, Makaric, Nguyên Hoàng, Minh Quang.

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Việt Cường, Thanh Hậu, Minh Bình, Vĩ Hào, Thành Nhân, Đình Khương, Trung Hiếu, Tấn Tài, Oduenyi.